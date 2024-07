Oroscopo Branko di oggi 12 luglio 2024/ Vantaggi sul lavoro per la Bilancia, Pesci in recupero

Il weekend sta per iniziare e le stelle promettono l’inizio di un fine settimana all’insegna delle emozioni, della leggerezza e del relax ma non per tutti i segni. Come sempre, le stelle favoriranno alcuni segni mentre renderanno più pesanti le giornate di altri segni, ma come sarà la giornata di oggi, venerdì 12 luglio 2024, per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko di oggi? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Branko di oggi 12 luglio 2024: non è il momento dei cambiamenti

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko di oggi, per i nati sotto il segno della Bilancia ci saranno cambiamenti positivi sul lavoro. Le stelle sono dalla vostra parte ed è arrivato il momento di schiacciare il piede sull’acceleratore per ottenere con facilità tutto ciò che desiderate. Lo Scorpione, invece, nella giornata di oggi, ritrova un po’ più di fiducia in se stesso rispetto a qualche settimana fa e se avete qualche progetto da realizzare, non è il momento di tirarsi indietro. Attenzione ai soldi: usateli sempre con cautela.

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, invece, per i nati sotto il segno del Sagittario, non è il momento delle accelerazioni o dei cambiamenti repentini. Gestiti i vostri interessi con cautela mentre in amore torna finalmente il sereno e per i single sono in arrivo anche incontri piacevoli secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko.

Oroscopo Branko di oggi 12 luglio 2024: Capricorno nervoso

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko di oggi, i nati sotto il segno del Capricorno, saranno particolarmente stanchi e nervosi e forse è il caso che per tutta la giornata vi teniate alla larga dai vari scocciatori. Per il fine settimane, cercate di organizzare qualcosa con persone che vi stimano per ritrovare la tranquillità. Giornata positiva per il lavoro per i nati sotto il segno dell’Acquario mentre per quanto riguarda i sentimenti non è da escludere tensione con il partner. A tutto ciò si aggiungere un malessere interiore che vi rende particolarmente vulnerabili.

Infine, secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko di oggi, i Pesci potranno finalmente godersi la giornata grazie alle Stelle che vi permettono di recuperare un buon rapporto con voi stessi. La tristezza e la malinconia degli scorsi giorni sono ormai lontani ricordi anche se resta un po’ di nervosismo. I nati del segno, inoltre, in amore andranno a caccia di nuove conferme.











