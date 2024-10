Per qualcuno la giornata è già iniziata, per altri mancano ancora alcune ore alla sveglia; in ogni caso, arrivano puntuali le previsioni di oggi 19 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Un sabato che può segnare nuove svolte professionali, nuovi incarichi di lavoro; ma al contempo, inizia il fine settimana ed è giusto dedicarsi anche al riposo. Il weekend promette bene in amore, soprattutto per chi sarà dedicarsi alla spensieratezza abbandonando quei momenti e pensieri che lo legano al passato. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 19 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 19 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Il fine settimana può finalmente essere dedicato ad una buona dose di riposo; troppo alto il ritmo degli ultimi giorni e ogni progetto di lavoro è forse da rimandare. In amore non è il momento di discutere, l’umore non è dei migliori per dirimere conflitti e perplessità.

TORO: Momenti emozionanti e incontri inaspettati potrebbero decisamente ravvivare questo fine settimana. In amore non ponetevi limiti, siate liberi di lasciarvi andare alle emozioni. Sul lavoro mettete un freno alle richieste eccessive, almeno per i prossimi giorni.

GEMELLI: Un weekend all’insegna dell’entusiasmo apre le porte da questo sabato; concedetevi svago e relax; un incontro tanto atteso potrebbe allietare non solo le prossime ore. Sul lavoro cresce l’intuito e la lungimiranza dell’ultimo periodo potrebbe portare i frutti tanto attesi.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 19 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è il momento di prendersi cura di sé stessi. In amore c’è tempo per rendere decisioni e sul lavoro è il momento di valutare con maggiore cautela e prudenza.

LEONE: Energie da vendere per questo fine settimana da vivere in maniera intensa; in amore i dissidi del passato conosceranno finalmente una resa e sul lavoro, salvo colpi di scena, dovreste sentire meno la tensione.

VERGINE: Rimandare ad oltranza non è più una tattica da prendere in considerazione; tanto sul lavoro quanto in amore potrebbe diventare urgente e necessario prendere decisioni importanti.