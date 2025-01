Il fine settimana entra nel vivo e come iniziare al meglio questo sabato se non con le previsioni di oggi 25 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko. Il parere delle stelle raccontato dal noto astrologo parte dalle sfumate riguardanti il contesto di lavoro, spesso bacino di nuove opportunità e occasioni da cogliere al volo. Per qualcuno, i prossimi passi, saranno all’insegna della progettualità e delle possibili novità. In amore la confusione scandisce alti e bassi, il segreto potrebbe essere trovare nuove forme di comunicazione. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 25 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 25 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La Luna di oggi rende piacevole il corso delle prossime ore soprattutto per chi ha piccoli oneri di lavoro da adempiere. In amore è il momento di assecondare unicamente l’istinto e le emozioni.

TORO: Piccoli nervosismi potrebbero interessare i rapporti quotidiani; l’amore richiede attenzioni ma gli impegni di lavoro rischiano di incanalare più energie del previsto.

GEMELLI: Torna la stabilità, la quiete; dopo giorni difficili potreste finalmente concedervi una pausa sul lavoro, magari per coltivare un rapporto importante all’insegna dell’amore. Attenzione però a non lasciare troppo impegni in sospeso.

CANCRO: L’amore primeggia nelle prossime ore, un momento cruciale per dare libero sfogo ai sentimenti mettendo da parte le incomprensioni. Sul lavoro ottimi guadagni in arrivo.

LEONE: Un grande carisma rende preziose le prossime ore soprattutto per chi avverte la necessità di mettersi nuovamente in gioco in amore. Sul lavoro idee interessanti e spunti che potrebbero impreziosire anche i progetti già in corso.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 25 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko la presenza di Venere supporta le emozioni in amore, provate a dare maggiore credito ad una persona che vi circonda. Sul lavoro nuove opportunità, un destino florido inizia a delinearsi.