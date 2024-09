Puntuali come sempre anche oggi 28 settembre 2024 le previsioni secondo l’Oroscopo di Branko; il parere delle stelle viaggia in parallelo con riflessioni ed emozioni, spunti che possono cambiare le sorti delle prossime ore. Il lavoro chiede tempo, attenzione ma soprattutto concentrazione; attenzione però a non superare il carico di stress. L’amore è il vortice che muove buona parte delle azioni, a volte però lasciarsi andare troppo alle emozioni può condurre verso scelte troppo istintive. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 28 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 28 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Prendere le cose con leggerezza potrebbe essere l’asso nella manica per affrontare al meglio la giornata. Sul lavoro attenzione a non lasciare che l’ansia domini la scena e in amore dedicatevi alle serate in compagnia.

SCORPIONE: Dal punto di vista emotivo potrebbero arrivare delle ore piuttosto intense; dimostratevi pronti a dialogare in amore. Sul lavoro vige la calma; evitare le distrazioni può risultare proficuo per il futuro.

SAGITTARIO: La giornata potrebbe essere ottima per chi ha diverse questioni in sospeso in attesa di essere risolte da tempo; che si tratti di lavoro o di amore, sarà il livello di comunicazione ed empatia a fare la differenza.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 28 settembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è il caso di iniziare a fare chiarezza tra i sentimenti. Il lavoro sarà condito da ottime intuizioni, sfruttare il momento è necessario.

ACQUARIO: Le idee non mancano nell’ultimo periodo, soprattutto a supporto di chi sta pensando di rivoluzionare la propria sfera professionale. La serata potrebbe regalare emozioni intense per chi cerca l’amore.

PESCI: Le stelle indicano cautela sul tema delle finanze; qualcosa sul lavoro mette in difficoltà i vostri piani, ma niente che non risulti superabile. In amore nessuno scossone particolare, dovrebbe regnare la serenità.