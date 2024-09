Oroscopo di Branko, previsioni 29 settembre 2024 per i primi sei segni

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per oggi 29 settembre 2024? Cosa dicono le stelle, secondo il celebre astrologo, per questa domenica di inizio autunno? Ecco le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco.

ARIETE: Non sarà una domenica facile per voi a causa di Marte contrario. Vi causerà, infatti, un po’ di stanchezza, sia fisica che mentale, che renderà più complicato affrontare questa giornata. Attenzione, inoltre, al nervosismo, che potrebbe causare discussioni in famiglia.

TORO: Anche per questo segno potrebbe esserci qualche tensione oggi, che potrà essere evitata solo se cercherete di allontanare, almeno per un giorno, pensieri negativi e preoccupazioni. Godetevi, anzi, la famiglia e gli affetti in questa domenica.

GEMELLI: Secondo l’Oroscopo di Branko di oggi, bisognerà che mettiate da parte i pensieri tristi e malinconici per vivere invece il presente con serenità e meno apprensione. Approfittate, dunque, della domenica per rilassarvi e distrarvi, godendovi le persone che amate.

Oroscopo Branko, cosa dicono le stelle per Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi 29 settembre continuano con i segni del Cancro, Leone e Vergine.

CANCRO: Se siete in procinto di firmare un nuovo contratto lavorativi, l’oroscopo di Branko vi consiglia di stare ben attenti e di leggere tutto, ogni clausola, con calma e attenzione prima di firmare. È bene stare attenti a qualche tranello che potrebbe anche costarvi molto caro.

LEONE: È invece una domenica positiva per questo segno, che si sentirà stimolato sotto molti aspetti. Non solo il lavoro è in un periodo d’oro e vi regala grandi soddisfazioni, ma anche nella famiglia e in amore le cose vanno a gonfie vele. Cercate, solo, di non essere troppo irruenti.

VERGINE: Secondo l’Oroscopo di Branko di oggi, la Luna nel segno potrà sancire un nuovo inizio o, comunque, una fase nuova della vostra vita. Il che potrebbe coincidere con un incontro interessante e progetti favorevoli. Cercate di allontanare chi porta nella vostra vita solo negatività.