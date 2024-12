Ci avviciniamo alla chiusura di un corso e l’inizio di un altro; il 2025 incombe ma nel frattempo è necessario uno sguardo alle previsioni di oggi 30 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il focus del noto astrologo, secondo il parere delle stelle, parte dal mondo del lavoro: un contesto che in vista del nuovo anno che arriva potrebbe vivere gli ultimi scossoni, in positivo o in negativo, tali da dettare le linee guida per il 2025. In amore ultime scaramucce in vista del capodanno; qualcosa da sistemare con diplomazia e calma al fine di affrontare al meglio non solo le prossime ore ma anche per iniziare con il piede giusto il nuovo anno in arrivo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 30 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 30 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Per questo lunedì ci sarà modo di fare un bilancio in vista della chiusura del 2024; attenzione da dedicare a piccole incomprensioni del giorno mentre per i single è tempo di dedicarsi alle riflessioni importanti.

TORO: Il lavoro è al top per le prossime ore; il modo migliore per iniziare la settimana anche in vista del 2025 incombente. In amore si può iniziare a pianificare il futuro, soprattutto se ora la complicità è ritrovata.

GEMELLI: Produttività a raffica per questo lunedì di fine 2024: il lavoro vi premia e saprete cogliere il meglio da cui partire in vista del nuovo anno. Attenzione alla diplomazia in amore: potrebbe essere necessario un dialogo molto più sentito per evitare le ruggini.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 30 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potrete oggi lavorare con maggiore determinazione su sogni e obiettivi che lambiscono in particolare il mondo del lavoro. In amore serve comunicazione, cercate di essere più chiari.

LEONE: Per questo lunedì le riflessioni sono da proiettare direttamente al nuovo anno; la situazione è armoniosa sul lavoro, segno di un’attività portata avanti con determinazione e diligenza nell’ultimo periodo. In amore stessa linearità, soprattutto per chi sta condividendo le feste con la persona amata.

VERGINE: Sistemare alcune questioni di lavoro è necessario oggi per avvicinarsi al nuovo anno con un carico di spunti più che vario. In amore qualche errore del passato potrebbe tornare a creare tensioni, non lasciate che l’umore venga scosso da tali situazioni.