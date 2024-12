Sono le ultime ore dell’anno uscente, quelle che spesso accompagnano riflessioni, propositi, stimoli inattesi; le previsioni di oggi 31 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko portano la luce delle stelle proprio su questi aspetti e con un nesso necessario agli ambiti di principale interesse. Sul lavoro c’è ancora da sgomitare prima di lasciarsi andare alla frenesia e al divertimento che spesso lambiscono il Capodanno. In amore la serata potrebbe rivelarsi accattivante; l’ideale sarà affidarsi ai momenti spensierati, agli incontri in amicizia e magari anche alla passione di coppia. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 31 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 31 dicembre 2024/ Spensieratezza per Gemelli e Leone

Le previsioni di oggi 31 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zoodiaco

BILANCIA: Accogliete il nuovo anno mettendo da parte le tensioni, le ipocondrie; bisognerà rivoluzionare buona parte delle situazioni in vista del 2025 ma da oggi potete già iniziare a dedicarvi ad attente riflessioni.

Oroscopo Branko 2025, Pesci: previsioni in amore, lavoro e salute/ Nuovo anno da dividere in due

SCORPIONE: Un nuovo anno carico di energia è pronto a prendersi la scena ma nel frattempo c’è un’altra giornata del 2024 da vivere. Sul lavoro c’è ancora qualche impegno da adempiere, in amore la situazione è invece più lineare e serena.

SAGITTARIO: Il nuovo anno arriva all’insegna del dinamismo; le ultime ore del 2024 vi vedranno in fermento su più fronti. Stimoli per nuovi progetti di lavoro e voglia di dedicarsi alle emozioni anche sfruttando la bella atmosfera che riguarderà proprio l’amore.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 31 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko bisognerà ritrovare l’intimità con il partner se negli ultimi giorni le tensioni sono andate per la maggiore. Verso sera più serenità, soprattutto pensando ai buoni auspici per il nuovo anno.

Oroscopo Branko 2025, Sagittario: previsioni in amore, lavoro e salute/ Mesi estivi cruciali su più fronti

ACQUARIO: Le ultime ore del 2024 sono tutte da vivere e da proiettare verso le ambizioni del nuovo anno. Ci sarà modo di riprendere le interazioni sociali e le questioni di lavoro, per oggi dedicatevi alla spensieratezza.

PESCI: C’è qualcosa che porta al centro delle vostre riflessioni la relazione sentimentale; in vista del nuovo anno cercate di mettere un punto a ciò che non funziona. Sul lavoro tutto nella norma, nessun impegno da ultimare per quest’ultima giornata del 2024.