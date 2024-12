Il fine settimana entra nel vivo e per questo sabato arrivano incalzanti le previsioni di oggi 7 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Il parere delle stelle parte dal mondo del lavoro dove qualcosa è ancora da rivedere; i dettagli spesso portano a posticipare le decisioni, forse ora è il caso di mettere nero su bianco scelte che non è più il momento di rimandare. In amore non tutti vivranno momenti chiari e definiti; l’incertezza talvolta è da mettere in conto a patto che però emergano presto le valutazioni necessarie per fare le scelte giuste. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 7 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 7 dicembre 2024/ ‘Sprint’ per Ariete e Gemelli, Leone passionali

Le previsioni di oggi 7 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Una giornata con non poche difficoltà possibili: in amore e serve maggiore sincerità, stop alla bugie ‘bianche. Sul lavoro è necessaria altrettanta chiarezza, soprattutto se manca la concentrazione.

SCORPIONE: Un sabato che potrebbe essere vissuto all’insegna dell’amore: torna la passione a vantaggio di chi ha vissuto qualche dissidio di troppo e sul lavoro è il momento giusto per dimostrare tutto il vostro valore.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 6 dicembre 2024/ Pesci più creativi, Scorpione energici

SAGITTARIO: Stando alle previsioni di oggi 7 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko c’è qualcosa che turba l’umore della relazione; forse essere più comprensivi potrebbe essere la chiave. Sul lavoro giornata tranquilla e produttiva, soprattutto per chi ha dosato al meglio le energie.

CAPRICORNO: Torna la gioia in amore e il sorriso potrebbe essere alimentato, per i single, da un nuovo ordine di priorità e magari grazie ad un incontro interessante. Sul lavoro spingete soprattutto sui progetti a lungo termine.

ACQUARIO: La comunicazione dell’ultimo periodo potrebbe giovare alla situazione in amore; torna la serenità, soprattutto per chi è impegnato da poco in una relazione. Sul lavoro siete creativi e spensierati, sfruttate al meglio il periodo.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 6 dicembre 2024/ Giornata top per Gemelli e Cancro

PESCI: Finalmente l’amore torna ad essere bacino di soddisfazioni e serenità; le nubi del passato sembrano ormai un lontano ricordo. Attenzione sul lavoro; qualche dettaglio è forse sfuggito all’attenzione.