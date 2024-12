Un sabato che colora questo fine settimana di possibilità e spunti, occasioni che spaziano su più fronti a patto che ognuno sappiamo come coglierle; arriva puntuale il parere delle stelle con le previsioni di oggi 7 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko. Si parte dal lavoro che per qualcuno può essere messo in pausa, per altri sarà ancora il baricentro di un particolare dispendio di energie; attenzione all’equilibrio. In amore si può andare a puntellare quelle relazioni degne di un’attenzione in più, soprattutto se da tempo siete diventati più restii rispetto al lasciarsi andare alle emozioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 7 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 7 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Le energie sono positive e possono essere la spinta ulteriore per evitare i problemi; sul lavoro qualcosa è da sistemare ma il sorriso lo regalerà l’amore grazie ad un possibile incontro speciale.

TORO: Una relazione intricata potrebbe mettere a dura prova il turbinio di pensieri; spesso l’amore genera incertezze e ipocondrie, forse è il momento di dedicarsi ad una intensa riflessione per il futuro. Grandi soddisfazioni sul lavoro dove potreste vedere il piacevole evolversi dei progetti più importanti.

GEMELLI: La giornata parte con uno sprint non da poco; grande voglia in amore di sistemare quei rapporti in bilico e sul lavoro la concentrazione sarà al massimo per chiudere quelle collaborazioni che inseguite da tempo.

CANCRO: Stando alle previsioni di oggi 7 dicembre 2024 secondo l’oroscopo di Branko torna in amore la complicità, soprattutto per chi è reduce da qualche dissidio di coppia. Serve impegno sul lavoro soprattutto se avete lasciato qualcosa in sospeso.

LEONE: Una tenera sorpresa in amore potrebbe colorare questo sabato, ore intense e passionali potrebbero essere dietro l’angolo. Sul lavoro è un periodo ricco di occasioni, siate impavidi nel tuffarvi in nuove esperienze.

VERGINE: Un legame importante potrebbe presto essere rivalutato; non siate restii in amore e concedetevi alla bellezza dell’amore. Sul lavoro è possibile iniziare a coltivare nuovi progetti, anche innovativi.