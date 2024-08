Puntuale come sempre l’Oroscopo di Branko per le previsioni di oggi 9 agosto 2024: c’è chi farà il carico d’amore e chi dovrà invece dare priorità agli aspetti professionali. A dispetto delle vacanze estive, non necessariamente il lavoro è da rimandare. Tra segni favoriti e congiunzioni astrali non proprio propizie, scopriamo il racconto delle previsioni per oggi 9 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 9 agosto 2024/ Luna contraria per gli Ariete, confusione per i Cancro

Le previsioni di oggi 9 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La luna nel segno rende propizi nuovo incontri, uscite stimolanti e interazioni all’insegna dell’amore. Forse è il caso di mettere da parte gli impegni professionali almeno per oggi.

SCORPIONE: Stando alle previsioni di oggi 9 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko potreste fare il carico di entusiasmo: un fiume in piena, in senso positivo, tanto in ambito sentimentale quanto professionale.

Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024, le previsioni di Branko/ Pesci in ripresa, occasioni per i Bilancia

SAGITTARIO: Il nervosismo degli scorsi giorni potrebbe affiorare anche oggi: il consiglio è sempre lo stesso, non cadere nelle trappole comunicative e non replicare alle futili provocazioni.

CAPRICORNO: La luna dissonante potrebbe rendere più confusionaria questa giornata, ma nulla di preoccupante. Servirà solo maggiore cautela tanto in amore quanto sul lavoro.

ACQUARIO: La fase di recupero può considerarsi avviata: non ci sarà più Venere in posizione opposta e finalmente potrete riappropriarvi della serenità in ambito sentimentale.

PESCI: Il periodo è in salita già da un po’ di tempo, agitazioni e ansie stanno determinando un momento non facile. Oggi però potreste avere finalmente un ventata di tranquillità, soprattutto se saprete affidarvi a buoni consigli e persone fidate.

Oroscopo weekend 10-11 agosto 2024, le previsioni di Branko/ Ariete carichi di energia, Cancro vigorosi