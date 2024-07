Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 20 luglio 2024/ Gemelli carichi di passione, Toro in difficoltà…

Anche oggi – 20 luglio 2024 – arrivano puntuali le previsioni di Branko per l’Oroscopo. L’assetto astrologico indica, motiva, sprona; non sempre agire può essere la scelta giusta ma per alcuni segni dello Zodiaco la situazione potrebbe essere più florida che mai. Tra amore, salute e lavoro, quali sono le indicazioni del celebre astrologo di RDS? Ecco a voi il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 20 luglio 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 20 luglio 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Marte nel segno porterà nuovo fascino con una tenuta fisica che ne risentirà positivamente per i giorni a seguire. Non a caso, ottime prestazioni sono previste per gli sportivi.

TORO: Il transito di Marte verso altri lidi non renderà questa giornata particolarmente semplice da affrontare: alcuni errori potrebbero rappresentare una grana non da poco nelle prossime ore.

GEMELLI: l’arrivo di Marte al fianco di Plutone vi investirà di una passionalità travolgente sia per chi è in coppia che per i single. Senza distinzioni d’età, le novità sono tutte per voi.

CANCRO: Nelle prossime ore – stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi, 20 luglio 2024 – la forma fisica potrebbe risentire di una leggera flessione in negativo. Forse è il caso di rallentare e scandire gli impegni con delle meritate pause.

LEONE: Una nuova situazione astrologica può proiettarvi in cambiamenti e novità positive, potrebbe dunque arrivare un’ottima iniezione di energia per affrontare i prossimi impegni sia nelle relazioni che sul lavoro.

VERGINE: Attenzione alla salute e alla forma fisica: il passaggio di Marte verso altri segni non crea grandi disagi ma nemmeno situazioni all’insegna della spensieratezza.











