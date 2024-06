Oroscopo Branko, oggi 20 giugno 2024/ Luna nemica di Gemelli, Sole amico di Leone e…

Si rinnova l’appuntamento consuetudinario con l’oroscopo di oggi aggiornato al 29 giugno 2024 e a cura di Branko, con le previsioni segno per segno.

Oroscopo a cura di Branko, per oggi 20 giugno 2024

Ariete: il Sole diventa dissonante. Non dovresti strapazzarti troppo, quindi risparmia le energie per il giusto momento di rivalsa.

Toro: per l’oroscopo di Branko di oggi il Sole diventa amico, proprio come Mercurio e Venere. Il cielo torna ad essere favorevole per momenti di felicità.

Gemelli: bisognerebbe imparare a contenere l’irascibilità che contraddistingue i nati sotto il segno per evitare di incappare in momenti compromettenti

Cancro: con il solstizio d’estate il Sole entra nel tuo segno e parte ufficialmente la stagione del tuo compleanno. All’orizzonte l’oroscopo di oggi a cura di Branko prevede delle sorprese importanti

Leone: i nati sotto il segno potrebbero vedersi aiutati da una Luna amica a grande sorpresa che aiuta in particolare nei sentimenti

Vergine: il cielo del solstizio d’estate del 20 giugno 2024 potrebbe riservarvi un clima a tratti pesante.

Scorpione: il Sole torna ad attivarsi per remare in barca a vostro beneficio

Sagittario: il Sole torna amici per i nati sotto il segno, e grandi progetti sono in avanzamento.

Capricorno: secondo l’oroscopo di Branko di oggi il Sole in congiuntura di opposizione può infondervi un senso di pesantezza

Acquario: un periodo prolifico nella professione é previsto per i nati sotto il segno, secondo l’oroscopo di Branko

Pesci: un trionfo nei sentimenti é anticipato da questo principio d’estate 2024











