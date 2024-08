Oroscopo Branko, ecco le previsioni di giovedì 1 agosto: dalla Bilancia al Sagittario

E’ giunto il momento di approfondire gli altri segni dello zodiaco con l’oroscopo di Branko e le sue previsioni di oggi, giovedì 1 agosto 2024. Il celebre astrologo fa il punto della situazione su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Andiamo dunque a scoprire chi scende e chi sale nella giornata odierna, con le anticipazioni tratte dalle previsioni dell’esperto.

Oroscopo Branko, previsioni di oggi giovedì 1 agosto 2024/ Gemelli raccoglie i frutti! Leone svuota la mente

Bilancia: oggi le stelle sono incoraggianti e sembrano suggerisce di lasciare andare definitivamente il passato. E’ il momento di dire addio alla pesantezza del passato, non c’è spazio per pensieri negativi se si ambisce alla costruzione di un futuro diverso.

Scorpione: l’oroscopo di Branko è più che benevolo nei confronti di questo segno che oggi potrebbe cogliere una nuova opportunità. Che sia una chiamata, un episodio piacevole o un viaggio all’estero, di sicuro ci si può aspettare qualcosa di bello.

Oroscopo settimanale Branko 2-8 agosto 2024/ Bilancia non sarà single a lungo, Pesci pronto a tutto per amore

Sagittario: curare di più l’amore è un suggerimento che l’oroscopo di Branko indica come prioritario, forse per evitare rischi inutili per tutti quelle coppie già messe a dura prova in questo periodo. Nessuna catastrofe nelle previsioni dell’astrologo, ma ricordate che usare il buonsenso è sempre una scelta sensata.

Le previsioni dell’Oroscopo Branko, oggi giovedì 1 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: leggendo l’oroscopo di Branko oggi apprendiamo che nella giornata di oggi occorrerà stringere i denti. Il consiglio ai nati sotto il segno del Capricorno è il seguente: meglio limitarsi allo stretto indispensabile piuttosto che strafare. Il riposo in questo momento può essere un buon alleato.

Oroscopo settimanale Branko dal 2 all'8 agosto 2024/ Incontri per Ariete, divisi tra amore e lavoro Vergine

Acquario: oggi inizia un mese che può essere davvero importante per questo segno, in un certo senso liberatorio. Le buone notizie non mancano perché l’oroscopo di Branko ci anticipa che presto l’Acquario si libererà anche di Venere in opposizione. Insomma, si torna a volare…

Pesci: il romanticismo torna d’attualità grazie ai favori delle stelle. Il consiglio è questo: approfitta del momento buono per portare i sentimenti al primo posto. Chi è single potrebbe rimanere sorpreso positivamente da un nuovo incontro speciale. Occhi aperti.