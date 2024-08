Oroscopo settimana, le previsioni per i prossimi giorni

Nuovo appuntamento con l’oroscopo settimanale, questa volta andiamo ad analizzare le previsioni per la settimana 10-17 agosto che possiamo trovare su Astrotwins, con analisi dettagliate dei vari segni dello zodiaco:

ARIETE: per voi potrebbero essere giorni di grandi cambiamenti, possibile colpo di fulmine in amore, mentre qualche relazione potrebbe avere necessità di fare un salto in avanti, avete grande coraggio.

Lucio Presta denuncia Amadeus: "Ha mentito sotto giuramento"/ Cos'è successo e cosa c'entra Checco Zalone

TORO: sfruttate il tempo libero per perfezionarvi, non lasciatevi condizionare da altro che non sia la vostra voce interiore, dedicatevi pienamente alla vostra passione e sfruttatela in tutti i modi.

GEMELLI: quella che vi attende è una fase di pace, se siete alla ricerca di un amore estivo non lasciatevi perturbare, vi state costruendo in maniera più forte e consapevole e sarete in grado di costruire non solo la vostra figura ma anche quella di coloro che vi stanno intorno.

Gina Lollobrigida, come Andrea Piazzola si spacciò per eroe/ Swarovsky e i documenti rubati a New York

L’Oroscopo della settimana, come andranno le cose per gli altri segni

Sempre sulle colonne di AstroTwins è possibile raccogliere altre previsioni riguardo all’Oroscopo della settimana 10-17 agosto 2024, andiamo a vedere cosa potrebbe accadere secondo le previsioni astrali per un altro gruppo di segni:

CANCRO: c’è qualcosa di molto interessante in serbo per voi, in autunno potrebbero arrivare sorprese ma è ancora tempo di pazientare un po’, la lezione da imparare vi tornerà utile quest’anno.

LEONE: avete un fuoco interiore che ha bisogno di esplodere, secondo le previsioni dell’Oroscopo della settimana ancora non sapete bene che direzione prendere ma cercate di non inibirvi, pensateci bene e lasciatevi andare.

Elisa Isoardi confessione choc: "Mi torturo di critiche"/ "Fidanzato? Dopo Matteo Salvini è difficile"

VERGINE: avete visione e carisma per elevare di livello la vostra relazione, se non c’è nessuno al vostro fianco in questa fase di vita lasciatevi andare, avete una luce impossibile da evitare, l’oroscopo della settimana e non solo promettono fatti molto positivi per voi e non solo nei prossimi mesi.