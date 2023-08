Oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 agosto 2023/ I flirt estivi sono favoriti per l’Acquario e i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: un po’ di relax fa bene al Sagittario, il Capricorno non è mai in vacanza

Sagittario, questo mese porta qualche emozione in più, ma anche il giusto relax, visto che, da settembre, dovrai rimetterti in gioco e fare tante cose! I più giovani potrebbero approfittare di questo momento per iniziare un lavoro vantaggi nelle prossime settimane. Venere ha iniziato un transito importante: l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che le coppie siano più forti e chi si sente solo abbia già un riferimento in più.

Capricorno, le stelle ti premiano! Se hai lavorato bene in passato, puoi fare anche una scelta importante che riguarda anche la tua famiglia. Il Capricorno non va mai in vacanza, anche se è in vacanza, perché rimugina o pensa ai progetti che sono impegnativi e ripartiranno da settembre, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi sta vivendo da molti anni una storia, senza averla ufficializzata, vorrà sposarsi o convivere.

Acquario, le polemiche nate negli ultimi tempi lasciano il tempo che trovano. L’Acquario è uno dei segni che, dal punto di vista della capacità di reazione è più forte, rispetto agli altri: nessun Acquario accetterà una scelta obbligata, anche a costo di sacrificare alcune certezze. È meglio mantenere calma e sangue freddo e ci sarà chi, in questo periodo, preferirà vivere alla giornata. In amore, le relazioni part-time quasi quasi funzionano meglio di quelle di lunga data, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, le piccole tensioni che nascono ora sono da affrontare anche con un po’ di ironia: ogni tanto ti capiterà, sul lavoro o in amore, di non andare d’accordo con chi, in questo momento, dice che sbagli tutto. In realtà, tra poche settimane, ti prenderai una bella soddisfazione! Avrai ragione e potrai mettere in un angolo chi ti dava sempre torto. Chi è rimasto deluso dall’amore non dovrebbe continuare a pensare che i sentimenti siano una trappola, raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox. Se nasce un amore ad agosto, anche se Venere è neutrale, potrebbe essere divertente: perché non approfittarne?











