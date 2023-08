Oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 agosto 2023/ La Luna è contro il Capricorno, amore ok per il Sagittario

Oroscopo Paolo Fox: Saturno contro vuol dire noia per il Sagittario, il Capricorno oggi ha la Luna opposta

Sagittario, Saturno contrario si affronta bene quando si hanno le spalle larghe come le tue. Più che altro rappresenta una sorta di noia per tutto ciò che è consueto, ma l’esperienza maturata insegna a non cadere nell’errore di ripetere cose che non vuoi più fare. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che ora tu possa vivere un sentimento in modo ancora più intenso e potresti sentirti anche più sereno e sorridente. Solo quando si discute, si perde l’orientamento: in questo fine settimana, fatti scivolare le cose addosso.

Capricorno, la Luna è opposta: anche tu che hai un oroscopo molto forte, previsto per le prossime settimane, puoi risentire di una piccola difficoltà, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione alle provocazioni e, tra oggi e domani, bisognerà anche pensare a come tagliare rami secchi, aprire nuovi spazi per il futuro. Questo è un cielo che premia gli ambiziosi, ma anche coloro che vogliono rafforzare un amore o riavvicinarsi a una persona che è rimasta lontana per troppo tempo.

Acquario, questa Venere sta affliggendo i sentimenti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: non è detto che tutti si siano lasciati, ovviamente, però è probabile che ci sia un desiderio di vivere situazioni nuove e, anche nella stessa coppia di sempre, bisognerebbe apportare delle piccole innovazioni. Ti sentirai collerico solo nei confronti di chi non è stato leale con te. Novità di lavoro sì, ma per ora non c’è nulla di concreto.

Pesci, chi ha una società o un gruppo e vuole discutere di problemi che riguardano l’attività dovrà, in questi giorni, tenere dei tempi lunghi di osservazione, perché con Mercurio in opposizione non si va proprio d’accordo con tutti. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox è possibile che, per ora, tanti nativi del segno facciano finta di nulla, dicendo sempre sì anche se non lo pensano, salvo poi dimostrare, tra qualche settimana, che avevano ragione loro. Con questo cielo, soprattutto tra oggi e domani, in amore ci sono più emozioni!

