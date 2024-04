Oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 aprile 2024/ L’Acquario è finalmente positivo, mentre il Capricorno attende

La Bilancia è il segno che soffre di più in questo periodo, mentre gli altri segni d’aria sono più tranquilli. È l’effetto dei pianeti concentrati in Ariete che crea anche qualche tensione a Toro e Capricorno. Oggi, sabato 13 aprile, la Luna è in Gemelli e si sposterà in Cancro in serata.

Oroscopo Paolo Fox: un weekend per chiarire in amore per i Gemelli, la Bilancia ha un fine settimana così così

Gemelli, un progetto d’amore e d’amicizia va portato avanti, ma evita persone che non meritano. I Gemelli di solito conoscono tante persone, anche se non hanno legami stretti. Il weekend aiuta l’amore: marzo ha portato una grande confusione e questo è il momento giusto per chiarire le cose, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 aprile 2024/ Una luna d'amore per Pesci e Scorpione, mentre il Leone...

Bilancia, questo fine settimana porta qualche dubbio e il rischio è di sentirti in debito con qualcuno. Ciò che non va più bene non solo va cambiato, ma chiuso. È difficile per un segno come il tuo ammettere di non aver saputo valutare bene una situazione, tuttavia se è così è meglio accogliere il cambiamento, altrimenti il rischio è di vivere male, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2024/ Scopriamo qual è segno top in amore: chi ha colpito Cupido?

Tanti pianeti favorevoli all’Acquario, il Toro definisce nuovi percorsi. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, se c’è qualcosa che non va, non tenertelo dentro. Ci sono tanti pianeti veloci positivi nel tuo cielo e questo ti conferisce lucidità e ottimismo. Cerca di fare attenzione solo se hai un rapporto sentimentale un po’ spento. I nuovi incontri sono favoriti! La creatività è la chiave del successo dell’Acquario e sono in arrivo buone opportunità, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, è un weekend che serve per chiarire nuovi percorsi lavorativi, da attuare entro la fine di maggio. Giove lascerà poi il tuo segno e non sarà più attivo, ecco perché tutto va risolto e definito entro quella data, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Paolo Fox, Oroscopo di oggi 12 aprile 2024/ Le previsioni: Leone è forte, ma l'Ariete...

Oroscopo Paolo Fox: la Vergine fa scelte pazze, il Capricorno man mano si avvicina a un aprile migliore

Vergine, questo periodo non è semplice, ma solo perché si devono effettuare scelte decisive. Per le persone più mature, è arrivato un momento in cui si può prendere una decisione che potrebbe sembrare persino azzardata, per gli altri, ma che sarà funzionale a completare un progetto che vi sta a cuore. Venere non è più opposta e anche l’amore può recuperare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, un aprile di attesa, di qualche polemica e di grande confusione, soprattutto attorno al 7. Più si va verso la fine del mese e più il cielo migliore. Per la fine del mese potrai portare a termine un progetto. La Luna in opposizione ti invita a fare una bella riflessione sul da farsi: non vorrai circondarti da perditempo, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA