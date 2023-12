Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2023/ Il Capricorno è determinato, settimana decisiva per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario dia più attenzione agli altri, il Capricorno sia più paziente

Sagittario, è probabile che tu abbia trascurato una persona e non è escluso che, nel corso degli ultimi mesi ci sia stato anche un rapporto messo in discussione. Venere sarà nel segno dal 29 dicembre e questo è un cielo molto interessante proprio per le relazioni interpersonali. Tu hai sempre preso in prima persona le vicende di lavoro che hai affrontato in maniera coraggiosa, a volte senza ascoltare nessuno: forse adesso converrebbe dare spazio anche alle idee degli altri, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2023/ Il Leone è molto stanco, sogni premonitori per lo Scorpione

Capricorno, il più determinato dello zodiaco! Ci sono Capricorno un po’ insoddisfatti perché anche se hanno già un età non hanno ricevuto conferme. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox spiega che il Capricorno ottiene le maggiori soddisfazioni nella seconda metà della vita: fino ai 25/30 anni ci si prepara per un grande lancio e una grande affermazione che poi dura nel tempo. Ecco perché il Capricorno sembra non invecchiare mai! Questo è solo un cielo che chiede un po’ di pazienza e questo vale persino per l’amore.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2023/ Work in progress per i Gemelli, il Cancro eviti le polemiche

Oroscopo Paolo Fox: buono l’atteggiamento dell’Acquario, i Pesci concludano tutto ciò che possono in settimana

Acquario, in questo momento potresti fare delle cose che non ti va di fare e per l’amore il periodo non ti rende tanto appassionato. Questa giornata però merita comunque una valutazione buona, perché riesci a contenere una discreta tensione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere ha allontanato l’amore, fisicamente o psicologicamente, ma dal 29 tornerà attiva, quindi intorno a quella data e con la fine di questo mese di dicembre, le stelle dell’amore torneranno favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 dicembre 2023/ Il Sagittario illumina d'immenso e l'Acquario pensa al futuro

Pesci, forse sei un po’ agitato, ma questa resta una settimana buona. Fin da lunedì, l’Oroscopo di Paolo Fox ha incentivato a fare quello che potete questa settimana e rimandate quello che potete la prossima: già a partire dalla giornata di Natale, ci sarà meno verve oppure meno possibilità di fare grandi cose. Inoltre, se in amore è nato un problema, sarebbe il caso di risolverlo al più presto. Le stelle consigliano attenzione a tutti i rapporti che hanno avuto qualche problema, però questo weekend aiuta ad affrontare dispute con maggiore serenità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA