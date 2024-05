Oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 maggio 2024/ Quali segni sono favoriti dalla nuova Venere?

L’ingresso di Venere in Toro è stata l’ultima novità per questo mese: può rinfrancare questo segno e anche Ariete e Vergine ne beneficiano. Il Sagittario è ancora un po’ deluso e la Luna in Pesci non aiuta.

Venere incoraggia i Toro delusi, l’Ariete rimette in pista l’amore. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Toro, vorresti recuperare emozioni perdute. L’Oroscopo Paolo Fox vuole però mettere l’accento su chi ha perso la fiducia in amore: con una Venere così importante potresti fare incontri molto intriganti.

Ariete, torna in auge la passione e l’amore e le coppie più solide possono già organizzare una bella estate. L’Oroscopo Paolo Fox considera le persone di questo segno come molto vivaci e vitali: anche testarde, ma è uno dei motivi per cui riescono a ottenere ciò che vogliono. I migliori progetti saranno da mettere in pratica a giugno e per ora è importante occuparsi di una questione economica.

Oroscopo di Paolo Fox: non giocare con l’amore, Leone! Il Sagittario deve scordare le delusioni

Leone, a volte in amore si battaglia per vedere se il nostro partner ci segue: se non si arrabbierà, allora vuol dire che mi ama. Solo che, in questo periodo, l’Oroscopo Paolo Fox consiglia di non tirare troppo la corda perché il rischio è di perdere la sfida. C’è molto stress sul lavoro anche se dà soddisfazioni. Dal punto di vista fisico, forse intorno al 7/8 saranno necessarie delle verifiche delle proprie forze.

Sagittario, devi ritrovare il desiderio di vivere l’amore senza costrizioni, di lavorare senza avere troppi rivali. C’è un po’ di amarezza per chi non è stato considerato: magari non sei stato promosso o selezionato per qualcosa a cui tenevi. Evita che il nervosismo si riversi in amore, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

La Vergine è super impegnata, il Capricorno scelga collaboratori efficienti. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Vergine, ritorna il desiderio d’amore, ma bisogna cancellare le ansie da prestazione e il timore di non riuscire a fare le cose. È più teso che deciso di attuare un cambiamento, con Saturno opposto e l’Oroscopo Paolo Fox è consapevole che ora bisogna seguire gli impegni di sempre (casa e famiglia) e provare a programmare il futuro: non c’è un momento di tranquillità!

Capricorno, maggio è un mese in cui puoi definire dei rapporti. Evita il malcontento, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox, perché il Capricorno è molto severo con se stesso: la perfezione non esiste! Circondati di persone attive e non dispersive che ti fanno perdere tempo.

