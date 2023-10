Oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 ottobre 2023/ Ci vuole un fisico bestiale per l’Ariete, Toro sotto stress

Oroscopo Paolo Fox: occhio al fisico per l’Ariete, il Toro è iper-responsabilizzato

Ariete, la capacità di azione e di metterti in gioco adesso è altissima. C’è sempre qualche conto da mettere a posto, i rischi ti piacciono e naturalmente è nella tua natura cercare le sfide. Un po’ più di attenzione al fisico è necessaria, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, Giove è nel segno: il pianeta rappresenta il comando, chi comanda ha un certo potere e può trarre vantaggio da questa situazione, tuttavia c’è da dire che quando si ha un ruolo importante bisogna far fronte a tanti problemi in più, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Il vostro ruolo non è quindi messo in discussione, ma c’è la grande necessità di far fronte a troppe situazioni contemporaneamente. Questo periodo, nelle relazioni interpersonali in generale, comporta uno stress notevole, perché bisogna tenere sotto controllo tutto e non è facile. Non ti curare delle malelingue.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono sotto esame, il Cancro recupera l’amore

Gemelli, andremo incontro a una situazione di grande verifica che avrà il suo apice tra l’11 e il 12, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Se una storia non va o ci sono problemi di lavoro, entro la prossima settimana bisognerà chiarire. Chi si sente schiavo di certe situazioni che vive, inevitabilmente si sentirà più stanco.

Cancro, potresti essere messo in discussione se fai troppo e metti in imbarazzo gli altri con la tua efficienza, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è stata una storia in crisi, adesso si può recuperare: tradimenti, gelosie, sospetti e vendette andrebbero sospese, almeno per un po’.

