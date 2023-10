Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2023/ L’Ariete è spericolato e il Cancro è al top in questo mese

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete si lancia in missioni da compiere, il Toro prova le gioie e i dolori dati da Giove

Ariete, ci sono tanti problemi da risolvere e tante questioni da chiarire, ma questo è normale, perché come ha già spiegato in altre occasioni l’Oroscopo di Paolo Fox, hai voglia di rinascere. Quando un Ariete si sente pronto all’azione, accetta tutto o quasi, anzi: più gli propongono cose spericolate e folli, più dice sì. Poi c’è un’altra missione da compiere: ritrovare un po’ mdi tranquillità in amore e in famiglia: tra oggi e domani è necessaria un po’ di attenzione nei rapporti interpersonali.

Toro, Giove nel segno: pregi e difetti. Da una parte il pianeta regala conferme: per esempio, coloro che hanno avuto un problema legale, di casa o di lavoro ora sono più sereni. Chi ha un impegno o è a capo di un gruppo è supportato da Giove, ma attenzione al rovescio della medaglia perché, in questi giorni, tutto ricade sulle tue spalle e dev’essere gestito in prima persona da te. In breve, tutto è nelle tue mani: che fatica pensare alla famiglia, al lavoro, a qualcuno che non sta bene e forse anche a ricucire qualche “strappo”! A proposito di sentimenti, l’amore riparte fra qualche giorno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, le relazioni d’amore che sono state provate da eventi avversi, in passato, devono essere gestite con molta attenzione, perché ottobre è un mese in cui possono nascere di nuovo delle particolari preoccupazioni, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Diverso è il caso di chi ha un partner che non sta bene e dovrà quindi assisterlo, ma in ogni condizione, in qualche modo legata alla sfera sentimentale, è probabile che ci sia qualcosa da rivedere. I separati, per esempio, dovranno mettere a posto qualche contenzioso. Nell’ambito del lavoro ci sono anche troppe cose da fare e questo può essere il motivo per cui si sta poco in casa.

Cancro, nel corso degli ultimi giorni, potresti aver avuto un miglioramento generale, anche per quanto riguarda il lavoro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I tuoi obiettivi sono chiari e puoi impegnarti per l’immediato futuro. Qualche piccola gelosia può nascere a livello sentimentale: alcuni segni sono, in questo periodo, croce e delizia, come Vergine e Pesci. Ottobre permetterà di fate grandi passi in avanti.











