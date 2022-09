Oroscopo domani 22 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 22 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 22 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno non ha molto tempo per i sentimenti. Allargate il giro delle amicizie. Sabato e domenica la Luna sarà in trigono, in aspetto buono.

Amore, il punto sull’Acquario

Come procede l’amore per il segno dell’Acquario? Ci vuole una bella dose di pazienza per superare questo periodo. Non sopravvalutate i nuovi incontri.

Amore, il punto sui Pesci

Da diverse settimane Venere è in opposizione: i sentimenti del segno dei Pesci sono allo sbando. Ma da fine mese Venere non sarà più contraria.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno nuove alleanze

Come procede il lavoro per il Capricorno? Domani non ci sarà una grande capacità di azione, avete troppe cose da fare. Nel tempo le questioni lavorative miglioreranno.

Lavoro, il punto sull’Acquario

In questo momento l’Acquario può rivedere i proprio atteggiamenti e le idee che lo tengono legato a situazioni infruttuose o troppo difficili.

Lavoro, il punto sui Pesci

Giornate confuse per i nati sotto il segno dei Pesci, ma ottobre libera da alcune preoccupazioni. Più ci si avvicina alla fine dell’anno meglio andrà.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Questa settimana è partita in maniere confusa per il Capricorno: lunedì e martedì la Luna in opposizione ha determinato una grande stanchezza che permane ancora.

Salute, il punto sull’Acquario

Ancora fatica fisica per i nati sotto il segno dell’Acquario. Domani la Luna sarà in opposizione e non sarà possibile un recupero nell’immediato. Mantenere la calma è utile per evitare fastidi psicosomatici.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i Pesci devono camminare, fare movimento e sport: vi aiuterà a liberarvi dallo stress e a perdere qualche chilo di troppo.











