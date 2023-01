Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Il tempo vola e siamo già arrivati a giovedì 18 gennaio 2023. Anche oggi, l‘Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni delle stelle dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, e Pesci. Negli ultimi giorni abbiamo avuto il Sagittario annoiato, il Capricorno impegnato in un obiettivo importante, l’Acquario alle prese con contrattempi e i Pesci un po’ preoccupati per qualcuno: scopriamo come si evolveranno le cose.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vorrebbe andare lontano, un futuro da vincitore attende il Capricorno

Sagittario, tutto sembra un po’ più stancante e ripetitivo. Quanto ti piacerebbe che una persona, in questo periodo, ti facesse una sorpresa, tornasse a casa e ti dicesse: “Prepara i bagagli e partiamo!” oppure “ Ti ho fatto un regalo! Scarta questo pacchetto”. Basta davvero poco! L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia a chi sta con un Sagittario, soprattutto se, in questi giorni, lo vede col muso lungo, di cercare di smuovere le acque e questo vale anche nei rapporti complessi fra genitori e figli. Siamo in attesa di tempi migliori per l’amore, mentre per quanto riguarda il lavoro, di un cambiamento possibile entro primavera.

Capricorno, non stai pensando troppo al presente, ma al futuro e questo è lodevole. Poi tu sei una persona che costruisce giorno dopo giorno il proprio successo. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che l’amore può tornare protagonista e che Venere inizia un transito molto bello, dal 27: sarà quindi più facile non solo trovare complici adeguati, per risalire la china, ma anche contornarsi di persone che sono veramente amiche. Alla fine, sappi che sarai tra i vincitori: se ne parlerà meglio tra maggio e dicembre.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario si prepari a un weekend bollente, i Pesci devono ascoltare il proprio infallibile intuito

Acquario, una giornata nel complesso attiva e, tra l’altro, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che ci avviamo verso una domenica che vedrà Luna e Venere nel segno! Si spera quindi che gli Acquario stiano preparando un piacevole weekend di passione e divertimento. Torna anche un po’ di forza fisica: chi ha avuto un malessere stagionale, proprio nelle giornate attorno a Natale e Capodanno, si stia riprendendo piano piano, Venere, in transito nel segno, non solo porta delle soluzioni, ma anche il desiderio di amare che sarà contagioso!

Pesci, scarichiamo le ansie e carichiamo positività, un amore importante dal 27, chi ha chiuso una storia si rimette in pista: le intuizioni valgono tantissimo, in questo momento e, entro tre mesi, fare una scelta importante verrà praticamente in modo spontaneo. L’amore conta tanto, nella tua vita, e in questo periodo anche l’amore per un lavoro, una passione: trasformare un’idea in un progetto sarà più facile. Datti da fare, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox.











