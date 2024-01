Oroscopo Paolo Fox 2024, amore: Cancro-Scorpione, Bilancio-Pesci, Leone-Vergine/ Erotismo alle stelle per..

Oroscopo Paolo Fox 2024, le coppie più fortunate in amore: Cancro e Scorpione

Nel corso della giornata di oggi, 3 gennaio, Paolo Fox ha annunciato quali sono le coppie che in amore saranno le più fortunate del 2024. Dal punto di vista erotico Cancro e Scorpione saranno molto in sintonia durante l’anno.

Non è una coppia molto aperta, anzi, è piuttosto gelosa e chiusa al contrario di Ariete e Sagittario che mettono la libertà prima di ogni cosa. Coccole, abbracci e tenerezze non mancano ma questa coppia dello zodiaco si distingue per un’intesa sessuale piuttosto spiccata che in questo nuovo anno rinsalderà la loro relazione.

Oroscopo Paolo Fox 2024, le coppie più fortunate in amore: Bilancia e Pesci

Si continua la classifica con una delle coppie di segni più in sintonia del 2024: si tratta di Bilancia e Pesci. Con loro il romanticismo si spreca: coccole, effusioni, dolcezza e tanta spontaneità. Sono la classica coppia che cammina sempre mano nella mano, con nomignoli e appellativi dolci.

Questa genuinità nei sentimenti non può che essere bella anche in chi li guarda. Diversi senza dubbio da Cancro e Scorpione, ma anche in loro la passionalità non manca e sarà un ingrediente di fondamentale importanza nel corso del nuovo anno che porterà solo serenità alla coppia.

Oroscopo Paolo Fox 2024, le coppie più fortunate in amore: Leone e Vergine

Siamo arrivati alla fine di questa classifica delle top coppie più in sintonia del 2024, con due segni molto particolari secondo Paolo Fox: Leone e Vergine. Leone sta per cambiare stile di vita, lavoro e tanto altro. Nella prima metà dell’anno, dunque, questo segno affronterà diversi stravolgimenti personali.

Proprio per questo avrà bisogno di un segno come la Vergine, che gli stia accanto dando quella stabilità e sicurezza che gli serve nel suo percorso di vita. Molto preciso e metodico, il segno mobile di terra è solito riempire il partner di attenzioni, cura, affetto e dedizione. Chi non lo vorrebbe al proprio fianco!











