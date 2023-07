Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 luglio 2023/ Allerta amore per i Gemelli single, l’Ariete scelga chi ci sta

È sabato 1 luglio 2023: la Luna è in Sagittario, Sole e Mercurio sono in Cancro e poi c’è sempre questo lunghissimo transito di Venere in Leone che possiamo considerare epocale, perché finirà agli inizi di ottobre. Si tratta di evento astrale rarissimo, ci spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo come tutto ciò si riflette su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete si innamori di chi lo guarda, il Toro non rovini tutto adesso

Ariete, tu puoi beneficiare del transito di Venere favorevole che invita ad amare. Naturalmente bisogna puntare alle persone giuste: se io mi innamoro di chi mi guarda, questa Venere non avrà successo, però anche se ci sono amori conflittuali o passioni particolari, non si può dire che manchi un sentimento, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per le coppie forti, periodo ancora migliore.

Toro, il tuo segno può sempre contare su Giove favorevole, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox segnala da tempo che purtroppo, da giugno, ci sono alcuni pianeti conflittuali, molto veloci e passeggeri, ma che portano ansia: c’è chi è in attesa di una risposta, c’è chi ha un problema personale o familiare e vorrebbe risolverlo ma ancora non si può. Qualche chiarimento arriverà già dal 10 di luglio, ma sicuramente questa sarà un po’ un’estate di tribolazione, per coloro che devono mettere a posto anche situazioni personali. Bisogna evitare che le tensioni si riversino in amore, perché l’anno è importante e sarebbe un peccato che i mesi tre giugno e agosto rovinassero la festa.

Oroscopo Paolo Fox: amore a mille per i Gemelli, il Cancro avrà cambiamenti che si riveleranno positivi

Gemelli, tutto è in ritardo, con Saturno nervoso e soprattutto chi è nato tra la fine di maggio e gli inizi di giugno potrebbe essere in attesa di risposte che non arrivano. I Gemelli amano le novità: il fatto di avere a che fare sempre con le stesse persone e fare sempre le stesse cose è un tormento per questo segno zodiacale che può accettare questa situazione solo per quieto vivere o perché bisogna portare a casa lo stipendio. Tuttavia l’amore può stupire! E l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che chi è solo faccia un grande incontro, in questa particolare estate.

Cancro, questo è un periodo che nasce con stelle molto interessanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Dipende sempre dal passato e dall’età, però chi ha iniziato un programma in maniera piuttosto incerta, ora potrà finalmente confermarlo. Persino un cambiamento, anziché essere negativo, permetterà di liberarsi da un peso: chi vuole può cambiare vita. Se ci sono da fare delle spartizioni e dei cambiamenti, meglio trattare tutto al più presto.











