Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 novembre 2023/ Relax consigliato per l’Ariete, dissidi relazionali per il Toro

Oroscopo Paolo Fox: bel cielo ma tanta fatica per l’Ariete, il Toro alla fine ce la fa

Ariete, è un bel cielo il tuo, anche se l’Oroscopo Paolo Fox ammette che un po’ di fatica si fa sentire. È sempre il solito discorso che ritorna da un po’, riguardante la natura di questa fatica: troppi impegni di lavoro portano stress. Attenzione a non riversare queste tensioni in amore, più che altro. Oggi è possibile chiarire questioni rimaste in sospeso e domani ci sarà un po’ più di fiacca: cerca di non impegnarti più di tanto.

Toro, l’Oroscopo Paolo Fox raccomanda sempre un po’ di prudenza nelle questioni interpersonali in tutti i campi: lavoro, amore e amicizie. Da metà ottobre molti rapporti sono cambiati: se prima ti sentivi tutelato e supportato, in queste ultime due settimane, proprio nel lavoro ci sono stati dei contrasti. Ciò che può darti fiducia è la presenza di Giove nel segno che ti promette di uscirne prima o poi. Attenzione a non caricarti di problemi inutili, perché quando abbiamo delle preoccupazioni, rischiamo di prendere tutto un po’ troppo di petto.

Gemelli, giornate particolari, ma poi dall’8 arriva Venere : “arrivano i nostri”! Venere rappresenta un elemento di forza in più per le coppie che hanno avuto forti contrasti nel mese di ottobre. Chiaramente non è tutto risolvibile perché Venere entra in un segno amico, però è possibile che si cambi atteggiamento nei confronti di una persona e si parli con più sincerità, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. A volte, nelle coppie di lunga data si rischia di aderire a una quotidianità che non comporta grandi emozioni e quindi si rimandano discussioni e confronti, accumulando fastidi che rendono difficile uscirne fuori.

Cancro, è un momento molto interessante con un cielo che promette bene. Novembre è un mese più attivo per il lavoro che per le relazioni sentimentali. Ci sono anche delle persone che dicono di non voler grattacapi d’amore per ora, perché vogliono dedicarsi all’attività. I lavoratori autonomi saranno molto forti e non mancheranno occasioni per far valere le proprie capacità. È molto importante che le coppie di lunga data discutano delle questioni rimaste in sospeso entro l’8 di questo mese, segnala l’Oroscopo Paolo Fox.











