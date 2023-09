Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 settembre 2023/ La Luna dà la scossa all’Ariete e innervosisce i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: Luna nel segno per l’Ariete, Venere dissonante allenta la presa per il Toro

Ariete, oggi la Luna è interessante perché sarà nel tuo segno e arriveranno 48 ore in cui sarà possibile esprimersi al meglio. L’Ariete è un impetuoso e quindi, in questo momento, sarebbe il caso che prendesse tempo prima di fare delle scelte azzardate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia, con queste stelle, si può davvero trovare una buona soluzione, anche per vecchie problematiche. In questi giorni, la voglia di amare raddoppia.

Toro, chi in questi ultimi mesi si è arrabbiato, in famiglia, lo ha fatto a ragion veduta. Anche se non tutti i rapporti sono saltati, qualche incomprensione c’è stata. Lungo, lunghissimo, troppo lungo il transito di Venere dissonante che però, tra qualche giorno, da ottobre in particolare, tornerà attiva. È una fase di recupero, anche per chi ha avuto problemi di soldi e di lavoro: c’è più capacità di azione e forse sarebbe opportuno solo tenere sotto controllo i nervi, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, di ritardi l’Oroscopo di Paolo Fox ne ha parlato anche troppo, quindi adesso parliamo di situazioni veloci: in questo periodo, velocemente, ci si potrebbe innamorare. Questo è importante, perché i sentimenti valgono oro! In questo venerdì, c’è solo uno stato di agitazione da tenere sotto controllo, frutto di qualcosa che non è andato bene ieri.

Cancro, sei in recupero, ma che cosa sta accadendo alla tua vita? Probabilmente ti sei reso conto che un certo percorso di lavoro non può più essere portato avanti: hai bisogno di voltare pagina e questo può essere più o meno faticoso, a seconda dell’età e delle circostanze. L’amore sarà più presente da ottobre, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie che da poco sono andate a vivere insieme e hanno dovuto affrontare anche problemi importanti, dal punto di vista economico, stanno cercando di ritrovare un buon equilibrio.

