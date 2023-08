Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 agosto 2023/ Attese per il Toro e il Cancro ha una bella Luna

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non faccia troppe promesse in amore, il Toro aspetta la liberazione

Ariete, giornate utili per le relazioni, i rapporti sociali e i nuovi progetti. L’Ariete è un tipo che si dà tanto da fare: ha un grande senso dell’organizzazione, ma l’impeto non manca. In questo periodo, l’Oroscopo di Paolo Fox vede tanti Ariete scatenati, perché a settembre vogliono partire con un progetto o un programma e fare delle cose importanti. L’amore è utile, anzi indispensabile! L’unico rischio potrebbe essere quello di lanciarsi in una storia d’amore dicendo troppi sì e facendo troppe promesse, per poi tornare indietro.

Toro, tu stai aspettando il momento giusto che l’Oroscopo di Paolo Fox definisce “di liberazione”. Forse anche tu dovrai fare una dichiarazione di intenti per capire cosa desideri fare in futuro: ci sono stati cambiamenti nel lavoro, ma Giove nel segno protegge. Anche quelli che hanno avuto dei dubbi su una questione economica o legale, possono sentirsi sereni, perché prima o poi le cose si svilupperanno al meglio. In realtà, è proprio in questi giorni che si potrà fare un grande passo in avanti. Per l’amore, Venere dissonante rappresenta una sorta di scoglio da superare, però entro fine mese molti avranno le idee più care.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli un po’ sottotono, il Cancro ha la Luna favorevole

Gemelli, sentirsi un po’ fuori gioco oggi è possibile. Addirittura c’è chi è un po’ arrabbiato, perché alcuni incarichi non sono andati a buon fine. Ci sono dei ritardi e, tra giovedì e venerdì, bisognerebbe evitare ogni tipo di tensione. Troppi rompiscatole attorno! L’amore può essere molto importante e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che ci sia accanto a te una persona che faccia da guida.

Cancro, se non hai completa soddisfazione, devi capire se quello che stai facendo è giusto oppure no. Qui l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce in particolare a chi ha un’attività che non funziona, a chi negli ultimi tempi ha investito in un progetto poco rilevante: siccome da settembre bisogna partire con nuovi programmi vincenti, è meglio tagliare il superfluo. Comunque non mancheranno garanzie e successo. Oggi la Luna è favorevole.

