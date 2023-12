Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 dicembre 2023/ Calma piatta in amore per l’Ariete e scintille per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: conti da sistemare per l’Ariete, il Toro top nel lavoro e flop in amore

Ariete, pare che ci siano dei conti da mettere a posto: con un ex o nell’ambito del lavoro. Dal punto di vista sentimentale, questo è un cielo silenzioso: chi ha un amore ce l’ha, lo tiene e lo mette lì, mentre chi non ha un amore e lo cerca avrà più fortuna dopo il 23. Dal punto di vista delle relazioni sociali è comunque possibile che una sfida sarà vinta e che ci saranno delle novità. Inoltre, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che lunedì e martedì avremo un cielo molto interessante.

Toro, il fatto di combattere contro queste opposizioni di Luna e Venere non rende tutto un po’ complicato, soprattutto a livello sentimentale e nei rapporti con gli altri ci vuole un po’ di attenzione e prudenza. Chi ha già una storia in crisi dovrà fare doppia attenzione! L’opposizione di Venere non gratifica chi cerca l’amore. Dal punto di vista lavorativo invece, le stelle aiutano, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, e il lavoro dipendente è ben sostenuto da questo cielo e permette anche un cambiamento a breve.

Gemelli, quest’oroscopo con Sole e Marte in opposizione porta delle preoccupazioni, nervosismo e c’è chi ha dovuto lottare per ottenere delle conferme. Non bisogna sfuggire a chiarimenti, ma cercare di spiegare le posizioni personali, senza nascondere particolari che possono sembrare irrilevanti, ma che possono invece risultare importanti per gli altri, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, la voce del cielo! Venere manda un bellissimo trigono e vi rende affascinanti. Le qualità dei nati Cancro, come il romanticismo e la passione, sono in perfetta evidenza. Sappiamo che questo segno zodiacale vive anche piccole malinconie, ma bisogna lasciare andare lo spirito polemico, non dare ascolto a voglia di vendetta, se per caso c’è stato un problema nel passato, e l’intesa a livello fisico ed emotivo è possibile: oggi sarebbe un peccato non approfittarne, esorta l’Oroscopo di Paolo Fox!

