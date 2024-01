Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2024/ Grande fascino del Sagittario e grande ripresa dell’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è ricco di fascino, il Capricorno non sopporta chi chiacchiera solo

Sagittario, anche solo per gioco e per vedere fino a che punto il tuo fascino fa colpo, potresti intavolare un’amicizia o una discussione e favorire un incontro. Addirittura, per qualcuno, l’amore vissuto in questo periodo sarà spericolato: attenzione però a non lasciare il certo per l’incerto, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisognerà fare scelte importanti che riguardano anche l’attività.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2024/ Meglio l'amore del resto per il Leone, la Vergine è rinnovata

Capricorno, giornate un po’ faticose nel lavoro, però senza impegno, per te la vita non ha valore. Ogni cosa che fai ti costringe a una grande applicazione. Solo per progetti validi e passioni riconosciute, questo periodo è intenso e favorevole. Bisogna quindi liberarsi di qualche peso e di qualche situazione superflua. Attenzione se ti trovi accanto a persone che parlano in maniera esagerata: tu sei per i fatti e per le poche parole, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2024/ Capricorno, cura il fisico! Pesci sull'orlo di una crisi di nervi

Oroscopo Paolo Fox: amore top e lento recupero per l’Acquario, i Pesci sono irascibili

Acquario, più ci avviciniamo a febbraio e meglio è, perché Venere, dal 16, sarà nel tuo segno! Abbiamo più di un mese di tempo per stabilire un rapporto d’amore, per vivere una relazione importante, ma anche per trasferire una buona dose di creatività nei legami sentimentali. Tutto quello che nasce ora sarà quindi importante, in vista dei prossimi mesi. Inoltre, a fine maggio non ci sarà più Giove contro! Questo è un cielo che, piano piano, nell’arco di sei mesi, mette a posto questioni di lavoro e d’amore. Prima l’amore e poi tutto il resto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2024/ La Bilancia esprima la sua natura equa, lo Scorpione sia paziente

Pesci, quelli che negli ultimi due o tre mesi hanno discusso, ora si sentono un po’ annoiati, irascibili e nervosi. La colpa è anche di questa Venere che tende a farvi vivere tutto in maniera un po’ esagerata. Molti non riescono a uscir fuori da una separazione, altri sono agitati e non riescono a creare o fare cose importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che questa situazione di disagio abbia i giorni contati, perché già la seconda parte di gennaio sarà migliore: si tratta solo di tenere sotto controllo tensioni che riguardano solo gli inizi di questo mese. Evidentemente, con il nuovo anno, i progetti sono molti, ma vanno messi ancora a fuoco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA