Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 luglio 2023/ In amore i Gemelli esplorano e l’Ariete verifica

Oroscopo Paolo Fox: la Luna nel segno rafforza l’azione dell’Ariete, il Toro è messo alla prova dal destino

Ariete, mettere a posto conti e questioni in sospeso è l’elemento chiave di questo periodo e questa Luna nel tuo segno non può che rafforzare il desiderio di rimettersi in gioco. Momento di lotta e di battaglia: ma quando mai nella tua vita non hai avuto un problema da risolvere o non ti sei sentito in battaglia con qualcuno? – chiede l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è vero, ma ora c’è un’energia in più e anche il desiderio di mettere a posto vecchi contenziosi: i nodi vengono al pettine. I veri amici e i veri amori si scoprono proprio nel momento in cui uno è sotto pressione.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox è convinto che tanti nativi del segno abbiano dovuto rimettere in gioco il proprio ruolo e pensare a nuovi progetti. Molti si chiederanno:”Quindi questo cielo che vivo è difficile?” Tutt’altro! Essendo abitudinario e amante dell’etica, il Toro spesso non si allontana dalle persone che gli hanno dato un’occasione e tende a ripetere certe situazioni, un po’ per comodità, un po’ perché ha paura di sbagliare e di non poter avere di più, ma anche perché sembra brutto dire o fare delle cose. Adesso, il destino, se dovevi da tempo affrontare dei tagli oppure riprendere le redini di una situazione in mano, ti mette nelle condizioni di agire. Il destino non bada alle buone maniere e a volte ci dà uno “schiaffo” o comunque ci mette in condizioni, lì per lì, di disagio e poi però ci riprendiamo. Eco perché cambiare strada rispetto al passato può portare persino successo. L’amore è sempre un po’ sotto pressione e l’inquietudine in certi rapporti di coppia non è solo apparente.

Gemelli, concentrati sui sentimenti! D’estate ci sono forse più occasioni per uscire, incontrare persone e osservare meglio gli altri: questa relazione di Venere e Marte è molto importante per il tuo cielo! Mostrando i tuoi sentimenti, senza inibizioni, otterrai molto e il tuo fascino è in aumento. Lavoro: fosse per te vorresti avere delle garanzie in più e faresti anche altro. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox alcuni Gemelli hanno addirittura dovuto chiedere qualcosa e questo è costato un po’ caro.

Cancro, seconda parte dell’anno migliore, anche se maggio, per qualcuno è stato pesante a livello fisico, ma arrivano dei piccoli o grandi premi. Tu sembri, dal punto di vista sentimentale, facile da gestire, perché quando ti innamori dai anima e corpo, ma la realtà è diversa, per l’Oroscopo di Paolo Fox: dietro questa tua grande passionalità, si nasconde anche una grande severità. Se il partner non fa quello che dici o se c’è una persona che non rientra nella tua logica, puoi anche innervosirti. Ancora oggi un po’ di tranquillità ci vuole e forse anche ieri c’è stato qualche qui pro quo.











