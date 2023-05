Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ci rivela anche oggi, mercoledì 10 maggio 2023, le tendenze astrologiche per i segni zodiacali, alle prese con i cambiamenti di questo mese. Vediamo come se la cavano Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario finalmente ha Venere favorevole, il Capricorno in lotta ma sempre al top

Sagittario, è vero che hai vissuto momenti di calo, ma adesso va meglio. Abbandonare tutte le situazioni legate alla competizione e alla fatica potrebbe essere l’ideale, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario è un po’ come l’Acquario: si stanca di fare sempre le solite cose, però visto che viviamo in un mondo abbastanza precario, anche se ti riconfermano quello che hai già fatto, vai avanti! Non scoraggiarti in amore: Venere non è più contraria: nuovi stimoli per i single.

Capricorno, qualche disputa e qualche battaglia: accontentare tutti non è facile, però sei sempre tu il punto di riferimento per gli altri, il fulcro. Quello che incide in maniera meno intensa in questo cielo è l’amore, perché qualcuno potrebbe dare troppo spazio al lavoro, piuttosto che a tutto il resto. Meglio la situazione per gli imprenditori e tutti quelli che vogliono farsi valere: maggio è un mese di grandi vittorie, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve stare attento ai soldi, i Pesci sono fra i segni più forti del momento

Acquario, questa giornata è piuttosto interessante, ma va detto che c’è sempre qualche piccolo momento di tensione, anche a livello fisico. Non è escluso che ti senta piuttosto stanco e abbia bisogno di fare qualcosa di diverso dal passato. Bene scendere a patti con il destino, perché anche se hai un’indole rivoluzionaria, adesso la rivoluzione non si può fare, perché anche le rivoluzioni costano soldi. Ci sono adesso soldi da parte? Perché forse bisogna trovare una quadratura del cerchio, sia a livello economico sia amoroso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, ecco uno dei segni più forti del momento! C’è da risolvere qualche piccolo problema interiore? Non ci sono ostacoli. Il lago può apparire caldo in superficie ma nascondere vortici e mulinelli: ti sei sentito così ultimamente, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Hai mostrato una tranquillità che forse non avevi dentro. Venere attiva dice: “Bando alle incertezze! Se il cuore è solo da tempo, rimettiti in gioco”. Vuoi seguire il suo consiglio? Speriamo che la risposta sia affermativa. Se sei tra coloro che hanno vissuto un periodo no, pensa ottimista!











