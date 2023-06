Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 giugno 2023/ Il Sagittario si sveglia pigro, mentre il Capricorno non ha tempo

Novità nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. La Luna si trova nel segno dei Pesci, ma nel pomeriggio andrà in Ariete. L’evento della giornata è l’ingresso di Mercurio in Gemelli: un transito molto veloce, perché già il 27 uscirà dal segno. Come influirà su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 giugno 2023/ Mercurio attivo aiuta la Bilancia, mentre lo Scorpione è nel caos

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario parte a rallentatore ma recupera, il Capricorno vorrebbe non lavorare troppo

Sagittario, questa giornata nasce con un po’ di pigrizia al mattino, poi si recupera nel pomeriggio, tanto che sarebbe bello, tra le 17 e le 23, organizzare qualcosa di intrigante, magari un incontro o stare con gli amici: divertirti! Ti sentirai collerico solo nei confronti di qualche persone che ti ha fatto perdere tempo o che ti ha ingannato. I sentimenti tornano attivi: potrebbero esserci anche due persone di riferimento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 giugno 2023/ Sentimenti difficili per Toro e Gemelli

Capricorno, la determinazione è il tuo successo, perché quando prendi un impegno lo porti avanti. I giochi sono aperti: ci sono tante persone che ora possono ammirarti, con Giove e Saturno in ottimo aspetto. Libera la fantasia grazie a questo cielo! Aumenta il desiderio di dedicarti meno al lavoro e di dare più spazio alle tue passioni, ma hai il tempo per parlare d’amore? Perché secondo l’Oroscopo di Paolo Fox sei talmente preso da questioni pratiche che tutto il resto viene un po’ troppo in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox: tempesta passeggera per l’Acquario, questa giornata nasce con la Luna nel segno per i Pesci

Acquario, se il cielo è elettrico, bisogna scaricare questa elettricità da qualche parte e l’Oroscopo di Paolo Fox spera non sulle persone che hai attorno. Ogni tanto hai una scossetta emotiva, c’è nervosismo e gli incontri che si fanno in questo mese sono poco chiari: è solo un temporale, passerà. Cerca di non alimentare inutili polemiche.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023/ Venere dolce con i Gemelli, un po' meno con il Toro

Pesci, nasce con la Luna nel tuo segno, questa domenica. Tempo di emozioni sincere: possiamo dire che queste ore sono ideali per vivere un bel confronto in amore. Le stelle tornano più attive nella seconda parte della giornata e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che anche la prossima sarà una settimana di rilievo. Se ci sono state tante preoccupazioni e problemi nel passato, dovresti tentare di superare qualche blocco emotivo, magari con l’aiuto di qualcuno che ne sa più di te. Sappi comunque che questioni di carattere patrimoniale o legate alla gestione dei figli, se ce ne sono, o della casa saranno dominanti nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA