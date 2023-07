Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2023/ L’Ariete è in lotta e il Cancro battibecca con Gemelli e Leone

Oroscopo Paolo Fox: momento di lotta ma l’amore è top per l’Ariete, il Toro deve mettere a punto la sua vita e con Giove vince

Ariete, buona situazione astrologica: cerchiamo di recuperare un po’ di calma, perché un po’ sei tu che vai sempre di corsa e un po’, in effetti, ci sono dei problemi da risolvere e fatto sta che esci da un momento stressante. Per esempio, dal 2 al 6 di luglio non sono mancate le piccole complicazioni che però sono sempre dovute al biennio passato: forse a scelte avventate o qualcosa da pagare. Non è un cielo difficile, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ma bisogna affrontare la realtà. In due le cose si affrontano meglio e speriamo che questa bellissima Venere porti l’amore o lo rafforzi, se già ce n’è un po’.

Toro, devi mettere a posto questioni di casa, contenziosi di soldi, ma Giove nel segno permette di vincere, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo anche nell’ambito del lavoro: ci sono piccoli intoppi e per esempio potresti pensare di non fare le stesse cose di prima, di farle altrove o di iniziare qualcosa di diverso. C’è da mettere a punto i particolari: devi andare a regime. Tuttavia Giove nel segno, nodo cruciale di questo cielo del 2023, regala sempre la fortuna giusta per andare avanti. Ti sei strapazzato tanto e nell’ambito dell’amore possono esserci meno interessi o forse, in questo m,omento, sei anche in conflitto con qualche idea del partner.

Gemelli, l’Oroscopo di Paolo Fox vi incoraggia ad amare e a non curarvi troppo del resto, perché adesso è molto importante vivere i sentimenti a tutto tondo. Chi si ama davvero andrà avanti, chi è già sposato ha forse voglia di cambiare casa, trasferirsi oppure, semplicemente, fare un bel viaggio. Persino se alcuni progetti sono già stati definiti per la fine dell’estate, in questo momento bisogna avere un po’ di pazienza.

Cancro, il peggio è passato e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la maggioranza abbia trovato una tranquillità interiore. Questa tranquillità sarebbe doppia, se ci fosse anche un grande amore: quelli che hanno già fatto un incontro speciale sono più sereni. A volte, piccole dispute possono nascere con segni che sono un po’ difficili da comprendere, come Gemelli e Leone. Nelle situazioni più impensate, per i single, può nascere una passione particolare.

