Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2024/ L’Ariete è molto attivo, i Gemelli si divertano di più

Oroscopo Paolo Fox: momento di forza per l’Ariete, il Toro affronta il suo destino

Ariete, Mercurio è nel tuo segno e le iniziative non mancano! Tu sei poi una persona dinamica e questa è la condizione ideale. Per esami o prove da affrontare, è il momento di andare avanti, poiché nelle prime settimane del prossimo mese avrai molti pianeti nel tuo spazio zodiacale. Tra pochi giorni arriverà la primavera: se vuoi fare un incontro speciale o risolvere delle cose che non vanno, avrai venti giorni di grande forza, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2024/ La Bilancia è un fiume in piena, lo Scorpione è aiutato da Venere

Toro, Giove è ancora nel segno, ma non lo sarà per molto! Per ora puoi gestire con più calma delle situazioni che ti hanno creato qualche difficoltà, negli ultimi tre mesi. La funzione di Giove è di mettere in luce le criticità e poi ti aiuta a chiuderle, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Può anche entrare a gamba tesa, con il destino, per farti capire chiaramente quali regole del gioco vadano cambiate. Nei sentimenti, le cose non sono molto chiare.

Oroscopo Paolo Fox settimanale dall'11 al 17 marzo 2024/ Pesci benissimo, Sagittario occorre essere cauti!

Oroscopo Paolo Fox: problemi con ex per i Gemelli, stagione del’amore per il Cancro

Gemelli, devi dimenticare un dispiacere in famiglia oppure stress e stanchezza accumulati nell’ultimo periodo. Le stelle ti inducono a essere più concreto, aperto al cambiamento e magari a divertirti un po’ di più. Con gli ex ci sono ancora diatribe in corso, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox ti promette che, da adesso fino a giugno, avrai una gran desiderio d’amore, perché i prossimi mesi sono disegnati per farti cadere nella rete di un sentimento! Il consiglio è di frequentare qualcuno di nuovo, se sei solo da tempo. Sul lavoro, sei stanco di fare le stesse cose e vorresti apporre un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 marzo 2024/ Pianeti fortunati per il Leone, lo Scorpione recupera l'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA