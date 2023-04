Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox è presente anche oggi, giovedì 13 marzo 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Molti cambiamenti sono già avvenuti nel cielo e andiamo incontro a una seconda parte dell’anno altrettanto movimentata. Vediamo le previsioni della giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario va migliorando, il Capricorno sta per coronare nuovi successi

Sagittario, ci avviamo verso un fine settimana migliore e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tra lunedì e mercoledì molti Sagittario si siano agitati. A te piace vivere l’avventura e spesso cerchi delle persone che siano sulla tua stessa lunghezza d’onda, ma non tutti riescono sempre a vivere “carpe diem” giorno dopo giorno e questo è un problema. Quindi, se hai fatto delle promesse a una persona, soprattutto in amore, adesso devi cercare di soddisfarla o comunque di trovare escamotage per andare avanti, senza nervosismo. Incontri particolari, con questa Venere in opposizione: attenzione a non perdere certezze.

Capricorno, sei pronto a regalarti un periodo di grande forza? L’Oroscopo di Paolo Fox pensa di sì. Naturalmente, le varianti sono lo stile di vita, l’età e, soprattutto, la preparazione: quest’ultima conta sempre, perché le stelle non regalano le cose in automatico, devi anche meritartele! Di solito il Capricorno lavora sodo ed ecco perché è plausibile che tutti quelli che si sono dati molto da fare,senza troppa convinzione, presto cambieranno: maggio, giugno e luglio sono mesi importanti per chi, anche all’interno della stessa azienda vuole fare un passaggio di rilievo. Anche chi lavora in proprio avrà occasioni impensate e per chi cerca una sistemazione è un ottimo periodo. Migliora la situazione in amore e solo in certi rapporti c’è bisogno di un po’ di leggerezza: attenzione con Ariete e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è trasgressivo in amore, i Pesci hanno una giornata importante per discutere

Acquario, in questo momento sei certamente più forte. Sono giornate interessanti e Venere promette qualcosa di più in amore: chissà che qualcuno non abbia anche la possibilità di fare tanti incontri eccitanti e, in particolare, in ambienti che non sono i soliti. È un periodo in cui, se hai una storia da molto tempo, chiederai al partner di fare qualcosa di diverso: è importante ridere e sorridere nella coppia, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Bene risolvere, se ci sono problemi, abbassando le pretese. Attenzione a fare economia, perché sappiamo che la seconda parte dell’anno chiederà qualche spesa in più.

Pesci, se devi discutere di qualcosa di importante, questa giornata aiuta! Opportunità che, nel prossimo futuro, possono diventare anche redditizie. Chi ha lavorato bene nel passato ed è anche libero sul mercato, non è escluso che possa accettare anche una proposta di un concorrente oppure stia cercando nuovi sbocchi. Questi transiti sono interessanti, ma in amore creano qualche lacuna, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo non vuol dire che gli amori che nascono ora siano passeggeri e nemmeno che le storie di lunga data siano in crisi, però attenzione: bisogna calibrare bene le parole e rischiano una rottura quelle situazioni ormai consumate e che non scatenavano più entusiasmo. Potresti anche essere rimasto ferito dalla frase di una persona che pensavi fosse dalla tua parte e invece si è dimostrata ampiamente contro.











