Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Anche oggi, venerdì 13 gennaio 2023, ritorna il quotidiano appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda su Radio LatteMiele. Una data che evoca inquietudine per molti superstiziosi sarà fortunata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario in pole position, Capricorno alle prese con avversari

Sagittario, sei in pista e pronto a fare grandi cose nel lavoro (abbiamo un Giove utilissimo nella prima parte dell’anno). Addirittura l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che marzo sarà un mese molto importante: attorno al 5/6 marzo avremo Venere e Giove in aspetto eccellente. Quindi anche un nuovo amore può decollare e gli interessi possono diventare importanti: insomma, il Sagittario non deve fermarsi proprio ora! Anche se, quando si ha voglia di scalare le montagne, bisogna avere i mezzi giusti per arrivare in cima e forse, in questo momento, bisogna anche capire quali sono i problemi da superare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Capricorno, un po’ di agitazione in tutte le coppie che non sono state serene nel corso degli ultimi tempi. Tu ti muovi sempre con grande prudenza, ma in questi giorni, con questo Giove contro, devi anche capire che ci sono dei rivali, degli antagonisti, dei nemici, delle persone che vorrebbero fermarti e non ci riusciranno. Bello questo cielo per concedersi in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo di Paolo Fox: Acquario dev’essere cauto e chiarire in amore, Pesci ha davanti un weekend intrigante

Acquario, vorresti proprio rinnovare la tua vita, tanto che, nel corso di questo anno, alcuni potrebbero pensare di cambiare casa, lavoro. Quanti di questi progetti così evolutivi possono essere portati avanti senza dubbi? Non è il momento migliore per fare il passo più lungo della gamba. Nel weekend sarà necessario un chiarimento in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, stai cercando di ritrovare una buona tranquillità. Se hai seguito e ricordi i grafici dell’Oroscopo di Paolo Fox per il 2023, noterai che questo è un cielo di risveglio, ancora di più da marzo, quando Saturno sarà nel tuo spazio zodiacale. Punta sul weekend, se intendi incontrare una persona che ti piace: potrebbero esserci delle belle sorprese.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA