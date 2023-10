Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 ottobre 2023/ Fatiche della notorietà per il Toro, amore giù per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: all’Ariete serve denaro, il Toro ha Venere per risolvere nei sentimenti

Ariete, Mercurio opposto: manca qualche soldo? Forse i tuoi progetti sono onerosi. Comunque, nel corso degli ultimi anni ci sono state delle preoccupazioni che ora bisogna risolvere. La cosa più interessante di questo cielo è la capacità di vivere la vita in maniera più avventurosa, come d’altronde è nella tua natura. Forse qualcuno ti ha limitato, negli ultimi tempi, come se ti sentissi libero di fare scelte anche azzardate. Dipende poi dall’età: gli Ariete più giovani si mettono in gioco, e quelli di mezza età vogliono avere riscontri e quelli con più di 60 anni vogliono finalmente togliersi una soddisfazione: un sogno chiuso in un cassetto si potrebbe realizzare, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, Marte è opposto, quindi c’è agitazione e stanchezza, però Giove nel segno comporta anche una grande visibilità. In poche parole, l’Oroscopo di Paolo Fox a qualcuno dice: “Hai voluto la bicicletta, adesso bisogna pedalare”. È il momento migliore per dimostrare anche quanto sia importante un amore: visto che Venere non è più contraria, puoi dimostrare di essere forte, anche se è comprensibile che questioni di famiglia e di lavoro pesino troppo sulle tue spalle. Devi fare tutto da solo e questo comporta stress.

Gemelli, questo ottobre mette un bel punto interrogativo sulle relazioni in generale, sia quelle di lavoro, sia quelle sentimentali. È proprio a livello amoroso che bisognerebbe cercare di non agitare le acque e cercare di tenere tutto sotto controllo. Se si vivono le emozioni in maniera troppo accentuata e ci si carica di aspettative, si rischia di non essere soddisfatti, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci vuole un po’ di prudenza nelle relazioni.

Cancro, è possibile che ci siano delle perplessità da superare e, conoscendo questo segno zodiacale, che vive di alti e bassi, forse è meglio evitare complicazioni. Comunque Venere è intrigante, le stelle premiano i sentimenti e Marte regala una bella energia. Qual è l’unica criticità di questo cielo? Per l’Oroscopo di Paolo Fox la situazione economica che va riequilibrata, soprattutto se ci sono grandi impegni in vista del futuro.

