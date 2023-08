Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 agosto 2023/ Amori e amorazzi per il Sagittario, il Capricorno non è al top

Oroscopo Paolo Fox: tagliare rami secchi è utile al Sagittario, ancora un po’ di tensione per il Capricorno

Sagittario, periodo di amori che vanno e vengono. I Sagittario che sono in vacanza avranno più possibilità, ma l’importante è non ingaggiare lotte contro i mulini a vento. L’Oroscopo di Paolo Fox lo dice perché Saturno dissonante chiede un po’ di pazienza nell’ambito del lavoro e, soprattutto, di scaricare ciò che non va: quello che non è più importante andrà eliminato. Una liberazione che sarò più facile da concretizzare in questi giorni.

Capricorno, ancora un po’ di stress. Questo fine settimana, in un quadro generale sempre molto potente e importante, ha generato in qualche Capricorno piccoli o grandi dubbi. Nella vita lavorativa ci sono delle vittorie, soprattutto per coloro che, da tempo, hanno ingaggiato una sorta lotta, una competizione: l’importante è avere più fiducia nel futuro e le situazioni ambigue si chiariranno. In amore, è il momento giusto per fare delle scelte di grande importanza e chi ha vissuto una separazione avrà una nuova possibilità entro ottobre, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, stelle confuse. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questo segno non è maestro dell’ordine e quindi se si aggiungono anche delle disattenzioni o incertezze esterne, tutto è ancora più nel caos. In un quadro generale di grande esitazione, bisogna cercare di capire cosa abbandonare e cosa tenere. Forse una tua scelta di lavoro potrebbe non piacere a persone che vorrebbero averti un po’ più accanto, ma in questo momento l’Acquario ha davvero voglia di emergere in maniera diversa rispetto al passato. Molti apprezzeranno il tuo carattere e tenteranno di conquistarti, nonostante, in questi giorni, con Venere in opposizione, tu prenda tempo: non ti va di definire una volta per tutte situazioni che sono nate in maniera un po’ strana.

Pesci, non mancano disattenzioni e piccole discussioni. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa a questo transito di opposizione di Mercurio come a un momento di lotta: braccio di ferro se c’è da rinnovare un accordo o un progetto e se devi fare delle scelte che ti portano lontano da quello che hai fatto fino ad oggi. Potrebbe anche esserci un’incertezza se continuare o no quello che hai fatto nel passato. Il consiglio è di evitare le polemiche e, soprattutto, se pensi che un’idea sia un po’ ossidata dal tempo, sarà forse il caso di aggiornarla: per chi lavora in proprio, questo è un cielo utile per studiare nuove strategie. Eventuali problemi legali e burocratici andranno affrontati nel tempo: tra fine agosto e settembre ci sarà un’occasione in più per uscire fuori da qualche problematica. Molto interessante il cielo dei sentimenti: se hai accumulato qualche piccola dose di rancore e ti sei sentito un po’ solo nell’affrontare alcune questioni, adesso hai bisogno di riconferme.











