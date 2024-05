Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 maggio 2024/ Qualcuno dovrà sborsare più soldi con Mercurio in Toro…

Luna ancora in Leone e da domani Mercurio passerà in Toro. Questo significa intuizioni e chiarezza mentale per i segni di terra, mentre toccherà le tasce dei segni di fuoco, soprattutto all’Ariete. Il Sagittario si prepari a chiudere storie già finite.

Oroscopo Paolo Fox: il Toro si ribella alle persone inaffidabili, la Vergine fa molti progetti

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude delle perplessità, tra oggi e domani. Sei in una fase in cui dovrai decidere di distaccarti da chi non si è rivelato affidabile: quando è troppo, è troppo! Stai riflettendo se cambiare strategia lavorativa: ci sono stati dei problemi e quindi ora non sei molto contento, ma Giove è ancora nel segno e le preoccupazioni esplose recentemente daranno buoni frutti, perché ti indicheranno la strada per un futuro migliore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 maggio 2024/ Arriva Mercurio: c'è chi avrà grandi idee. Chi sarà?

Vergine, da domani inizierà un transito di protezione: quello di Mercurio che rappresenta le buone intuizioni ed è possibile che tu abbia molte idee costruttive anche per l’autunno. L’estate sarà quindi molto stimolante! Hai molta forza. Spese per casa, ristrutturazioni o per trasferimenti, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

BRANKO, OROSCOPO DI OGGI 13 MAGGIO 2024/ Cancro in ripresa, rose spinose per Leone, Pesci al top e...

Stelle top per il Capricorno, l’Ariete è costretto a fare i conti. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Capricorno, da domani Mercurio inizierà un bel transito e potrai vincere una sfida, avrai maggiore consenso oppure l’opportunità di farti valere. Di solito la tua tendenza è di concentrarti sul lavoro, ma le stelle sono molto interessanti in questo momento e potresti anche perdonare qualcuno e decidere di passare un’estate importante dal punto di vista sentimentale, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Ariete, le stelle ti “obbligano” quasi a sistemare questioni finanziarie, Mercurio da domani comincerà un transito che tocca proprio il tuo spazio economico. C’è chi dovrà risolvere una vecchia questione, ma anche chi vorrà allocare meglio i propri soldi per quest’estate: nei prossimi tre mesi potresti spendere dei soldi, ma il gioco varrà la candela, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, potrebbe esserci un matrimonio in vista oppure ci sarà chi aprirà una nuova attività. C’è poi chi vuole cambiare professione, a vantaggio di qualcosa che gratifica di più: stelle favorevoli in generale.

Paolo Fox, Oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio 2024/ Toro si innamora, stop agli sprechi per l'Acquario

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve recuperare forze, il Sagittario si aspettava più applausi

Leone, vivi una contraddizione dall’inizio di maggio: hai una grande volontà, ma forse non sei riuscito a realizzare tutto ciò che avresti voluto, forse perché le forze non erano abbastanza. Ora devi recuperare le energie: qualcuno ha avuto dei problemi in famiglia o è stato proprio male dal punto di vista fisico. Tuttavia, questa parte finale di maggio aiuterà a comprendere quelli che sono i giusti riferimenti e, dal 23, comincerai anche a recuperare. Non fare quello che non hai voglia di fare e conserva le energia per ciò che merita, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, dal pomeriggio in poi questa è una bella giornata e oggi e domani ci sono giornate importanti per le relazioni in generale. Andiamo verso la fine del mese e questa comporterà la fine di tutti rapporti che non funzionano. Attenzione agli invidiosi! Forse in questi giorni ti saresti aspettato un po’ di considerazione in più. Non disperare! L’Oroscopo di Paolo Fox ti rassicura sul fatto che la ruota gira e domani toccherà a te.











