Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

“Marzo pazzerello” non solo per il tempo: anche i pianeti hanno iniziato movimenti importanti che si svilupperanno per i prossimi tre mesi. In attesa di Venere in Toro e Plutone in Acquario, scopriamo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 14 marzo 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: effetto Saturno per il Sagittario, il Capricorno vive molte sfide

Sagittario, l’Oroscopo di Paolo Fox trova questa settimana un po’ spenta. Nonostante Giove sempre attivo e Venere interessante, manca qualcosa, manca un riferimento: tutto sta cambiando e, all’apparenza, tutto va bene, ma dentro di te potresti provare qualche incertezza. È l’effetto del nuovo transito di Saturno che, improvvisamente, ti trova a dover fare qualche rinuncia, ma anche a vivere una situazione nuova. Per te non è difficile immaginare qualcosa di nuovo e anzi, tu spesso speri che capiti qualcosa che ti rimetta in gioco, ma nel lavoro è necessario capire quali siano i contatti giusti. Forse sarebbe il caso di evitare conflitti e di prepararti a vivere un aprile migliore. Attenzione in amore!

Capricorno, questo cielo mette alla prova e avrai un picco massimo di tensione attorno al 20 marzo, però sono delle prove che tu devi affrontare per arrivare alla meta. Il Capricorno, alias lo stambecco, sale sulla montagna, incredibilmente riesce a stare in equilibrio una parete verticale e poi, piano piano, arriva in cima. Tu ti trovi in questa condizione: sei in piena scalata. Quanto manca alla vetta? Poco! Da maggio le cose vanno bene, ma ancora si sente tanta fatica. È difficile amare qualcuno lasciandolo totalmente libero, anche di andarsene: eppure solo questo è vero amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve curare gli affari, i Pesci si sentono più sicuri

Acquario, c’è bisogno di spingere un po’ di situazioni che sono rimaste indietro, anche per il lavoro, dove l’innovazione conta più di tutto il resto. Tratta i tuoi affari subito, riservati la possibilità di avere risposte precise entro metà maggio, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. È molto importante adesso prediligere, se ci sono problemi, contatti con degli specialisti: avvocati, esperti finanziari o altro.

Pesci, è una settimana importante e questo Saturno, entrato da poco nel segno, rappresenta un po’ il sale della vita, ma soprattutto dà maggiore sicurezza alla tua attività: ti senti meglio, torna l’autostima e questo è importantissimo! È la base del recupero per tutto, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Leggendo tra le righe, avrai intuito che sono possibili anche delle opportunità in più. Il fine settimana porta successo.

