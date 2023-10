Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 ottobre 2023/ Giornata “nì” per il Capricorno, tensioni d’amore per l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: scelte d’amore per il Sagittario, il Capricorno va meglio domani

Sagittario, tra martedì e giovedì hai vissuto un momento di grande fatica: speriamo che ci sia stato un buon recupero e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo sia un periodo importante per definire una storia d’amore e per cercare di capire se ci sono anche delle grosse tensioni in un rapporto. Il nuovo transito di Venere parla a coloro che non hanno un amore stabile e che hanno discusso tutto: bisogna fare una scelta definitiva.

Capricorno, un po’ di fatica si sente. Questioni riguardanti la casa vanno approfondite, ma questo resta un anno di crescita e lo sarà anche il 2024. Tanti si impegneranno e tanti avranno successo. La giornata di oggi nasce con qualche piccola turbolenza e domani va meglio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, questo weekend potrebbe riportare in auge emozioni, ma anche tensioni d’amore. Un po’ di tranquillità ci vorrebbe, ma c’è chi scalpita perché sta per iniziare un nuovo progetto o programma e deve definire meglio la propria situazione. Tanti Acquario spesso lamentano confusione nella propria vita, ma è anche vero che questo segno inizia tanti progetti insieme, ha sempre bisogno di stimoli e quindi non si accontenta di percorrere solo una strada, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, novità per quanto riguarda il lavoro e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che dal 23 avrai anche maggiori garanzie. Quello che è sempre un po’ dubbioso è l’aspetto sentimentale: chi ha un ex non riesce a risolvere i problemi e a mettersi d’accordo, nelle relazioni in cui sembra che vada tutto bene c’è livore, qualche dubbio o una gelosia latente che bisogna in qualche modo esprimere. Saturno e Giove sono favorevoli: questo periodo porta solo delle piccole tensioni che saranno superate presto.











