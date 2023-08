Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 agosto 2023/ Il Sagittario si gode la festa che invece non ispira l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: via libera per l’amore per il Sagittario, il Capricorno aiuti un po’ di più la coppia

Sagittario, se c’è una persona che ricambia i tuoi sentimenti, oggi datti da fare! Saranno ancora più forti i Sagittario che incontreranno degli amici. Bisogna iniziare a pensare a un’importante scelta che rimetterà in gioco la tua vita professionale: questo Saturno dissonante parla di nuovi ambienti e nuove strategie e, soprattutto se andrai a fare delle cose che hai già fatto, vorrai impostare qualcosa di diverso. Ferragosto a favore dell’amore, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, di solito il Capricorno non alza la voce ed è convinto che l’amore richieda pazienza, tuttavia, per le coppie che hanno già vissuto una crisi in passato, forse questa giornata è un po’ polemica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno non si annoia quando ha un’attività, quando ha appagato anche la propria ambizione e perciò non è escluso che, in questo momento, tu abbia voglia di pensare a cosa fare, in vista delle prossime settimane. Attenzione, però: la coppia ha bisogno di un piccolo aiuto, soprattutto coloro che da pochi mesi si sono riavvicinati dopo un periodo di lontananza, e quindi bene vivere un Ferragosto lontano da inutili complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario odia il Ferragosto e le feste in generale, i Pesci oggi hanno una giornata tranquilla

Acquario, siccome già da qualche settimana sei bastian contrario, oggi rischi di diventarlo ancora di più. Inoltre, l’Oroscopo di Paolo Fox lo ripete ad ogni festività, l’Acquario detesta le feste comandate: non capisce perché a Natale dobbiamo essere tutti buoni e a Ferragosto tutti contenti. Quindi oggi potresti anche metterti anche contro qualcuno oppure vorrai stare per i fatti tuoi. Attenzione alle parole di troppo! E attenzione anche in amore.

Pesci, vanno sistemati alcuni conti: Mercurio parla chiaro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è stata una crisi amorosa, è meglio arrivare a un compromesso. Comunque, in questo periodo, è utile evitare tentennamenti: ogni investimento e cambiamento andrà inseguito solo se ne vale la pena. Guardando le stelle dell’autunno, ci saranno dei progetti da varare, però ricordati che dovrai combattere contro chi non la pensa come te. Giornata, nel complesso, tranquilla.

