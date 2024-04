Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 aprile 2024/ Tre giorni top per Gemelli e Pesci e un po’ flop per lo Scorpione

Oggi la Luna è ancora in Cancro e domani andrà in Leone, mentre Sole, Mercurio e Venere sono sempre in Ariete. Marte continua il suo percorso importante nel segno dei Pesci, congiunto con Saturno: questo particolare aspetto crea qualche problema a qualche segno ed esalta invece il segno lo ospita. Da questo lunedì fino a mercoledì, alcuni segni (Pesci e Gemelli) hanno una situazione astrologica favorevole da sfruttare al meglio.

Cancro, la Luna è ancora nel tuo segno. Le emozioni sono amplificate: quelle positive, ma anche quelle negative. Se per esempio hai a che fare con qualcuno di ambiguo, forse già ieri ti sei messo sulla difensiva. Cerca di rilassarti un po’ e attenzione allo stomaco: è il punto debole di oggi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, la settimana parte in maniera un po’ faticosa. Fino a mercoledì sarai un po’ nel caos e hai paura di non farcela: qui l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce a quei nativi del segno che, tra fine aprile e maggio, devono affrontare una sfida. È possibile che un progetto sia cambiato o che tu debba modificare qualcosa di un’idea. Nelle relazioni sentimentali, attento alla noia!

Oroscopo di Paolo Fox: ottima la Luna per i Pesci e i Gemelli che sono entrambi molto favoriti

Pesci, tra oggi e mercoledì sii determinato! Sul lavoro datti da fare e, se non hai ancora chiuso un accordo, cerca di siglarlo entro la fine di maggio. Sei un po’ pigro, in realtà un po’ insoddisfatto in questi giorni. Per i sentimenti, se ti piace qualcuno o devi chiarire qualcosa, oggi è una bella giornata: la Luna è positiva e ti conferisce un senso di ottimismo in più, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, ci sono tre giornate con una bella Luna che favorisce spostamenti, incontri e relazioni sentimentali. Come altri segni zodiacali, tra domani e mercoledì, potrai avere qualcosa di più: favoriti i single! L’Oroscopo di Paolo Fox incoraggia soprattutto coloro che hanno vissuto un marzo da cancellare, dal punto di vista sentimentale. Si riparte!

Bilancia, il mese si avvia verso un miglioramento. Da giugno, ci potranno essere delle chiamate. Bisogna poi vedere da dove si parte: i liberi professionisti potrebbero avere un avanzamento di carriera, mentre i più giovani faranno una richiesta che verrà accettata, da qui a giugno. Le relazioni sentimentali vanno protette e bisognerebbe tagliare legami con un passato che non ha più senso di esistere. Ci sono però degli ex che creano qualche grattacapo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, ci sono dei dubbi e potresti mettere in discussione un contratto o un accordo. Forse vorresti fare cose nuove e nella seconda parte dell’anno inizierai probabilmente una nuova collaborazione. Sembra che ci siano delle persone che non ti apprezzano come meriti e probabilmente è dovuto anche al tuo atteggiamento un po’ umile che è una cosa virtuosa, tuttavia può creare distrazione in chi ti valuta, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Amore in recupero!











