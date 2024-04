Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2024/ La Luna in Cancro amplifica le emozioni dei segni d’acqua

Finisce la settimana e si chiude anche un ciclo astrologico. Dalla prossima, il Sole passerà in Toro e cambieranno gli equilibri. Oggi la Luna è ancora in Cancro e i segni d’acqua sono quindi incoraggiati a dedicarsi all’amore, soprattutto i Pesci.

Tanta energia porta qualche dissidio per l’Ariete, il Leone comincia la sua riscossa. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, stai vivendo un’agitazione che però è di segno positivo, perché la concentrazione di pianeti del tuo segno incoraggia la discussione e l’azione. Potrebbero esserci delle scaramucce con Bilancia, Cancro o Capricorno e forse, nel campo lavorativo, alcune cose andranno rivista. Questo periodo è ideale per riprendersi fisicamente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, visto che molti nativi del segno hanno avuto qualche defaillance all’inizio dell’anno.

Leone, giugno sarà uno spartiacque per molti segni. Oltre al tuo, anche Bilancia e Gemelli recuperano nettamente, grazie alla fine dell’opposizione di Giove. L’Oroscopo di Paolo Fox cita altri segni in quanto, se lavori o collabori con questi, potrai ottenere molto di più. Nuovi obiettivi, progetti che recuperano e novità. Forse potrai sfidare anche questi segni. Oggi avrai modo di stare accanto a una persona che ti piace.

Oroscopo di Paolo Fox: il Sagittario è ribelle, sensazioni raddoppiate grazie alla Luna per il Cancro

Sagittario, una domenica un po’ fiacca. La Luna opposta può causare discussioni o disagi e anche fisicamente dovresti stare più tranquillo. Attenzione solo nei rapporti con Gemelli e Pesci, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia, il tuo segno, in questo periodo ha una grande capacità di azione, grazie all’ottimo aspetto di Mercurio, Venere e Sole: se ti ribelli verso persone che non sono state carine con te, non commetti errori.

Cancro, con la Luna nel tuo segno, tutte le emozioni sono amplificate: dalla rabbia alla contezza. Sole, Mercurio e Venere in opposizione sono una sofferenza passeggera. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva anticipato che i primi quindici giorni di aprile sarebbero stati un po’ critici, ma che dal 16 ci sarebbe stata una schiarita. Se però ci sono delle persone che non ti danno ascolto, forse oggi sarai un po’ agitato.

Lo Scorpione deve stare attento alle parole, i Pesci hanno un ottimo cielo

Scorpione, la tua ironia e il tuo sarcasmo sono elementi che ti caratterizzano, tuttavia stai attento perché qualcuno potrebbe non gradirli. Cerca di non commettere azioni azzardate, perché potresti doverle ritirare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, una giornata positiva con una bella Luna. Anche domani ci saranno buone stelle! Contratti, cambiamenti e società vanno discussi velocemente, entro la fine di maggio. Se c’è chi ha già portato a compimento un accordo, ha fatto bene. La Luna molto attiva porta belle sensazione: incontri speciali con Capricorno, Toro e Scorpione, ovvero segni molto ricorrenti nella tua vita, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

