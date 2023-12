Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 dicembre 2023/ Il Capricorno compra e vende, amore no e lavoro sì per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: tante novità per il Sagittario, il Capricorno ha fortuna negli affari

Sagittario, alla fine del mese, Venere entra nel segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai un progetto avventuroso e particolare da sviluppare nei prossimi giorni, cerca di darti da fare: ami metterti alla prova, ma anche mettere alla prova le persone che hai attorno! Con quest’oroscopo chi ha una sfida può vincerla. Bisogna però anticipare i tempi, perché Saturno dissonante parla di contrasti e forse qualcuno ha già cambiato gruppo, ruolo, conoscenze o soci. C’è molto da fare, nei primi mesi del prossimo anno!

Capricorno, questo cielo permette, a chi lo desidera, di portare avanti un progetto d’amore o di pensare alla casa. Sono favorite le compravendite, ma tutti i progetti da qui a maggio sono speciali, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna essere sempre concreti, ma i Capricorno saggi sapranno come agire e mediare tra le proprie richieste e quelle del mercato. Intanto, i sentimenti possono diventare sempre più importanti.

Acquario, c’è una certa stanchezza e fare tutto non è facile. Giove contrario parla di occasioni da cogliere al volo, peccato che non vanno proprio come tu vorresti. Sappiamo che ci sarà la liberazione: bisognerà aspettare la primavera del 2024, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, e forse, fino a quel periodo, certi progetti non saranno rimovibili. Intanto pensiamo ai sentimenti: tutta questa tensione, se diventa complicazione e competizione, può creare problemi a livello emotivo. Doppia attenzione con Leone e Scorpione!

Pesci, sei un po’ in crisi? Venere però è in aspetto buono: cerchiamo di risolvere i problemi! Anche perché queste sono giornate molto importanti per capire da che parte sta una persona e da che parte sta il tuo cuore. L’Oroscopo di Paolo Fox segnala che tutta la situazione astrologica di inizio gennaio sarà un po’ più complessa ed ecco perché chi ora decide di superare un ostacolo sentimentale, poi non avrà problemi. I primi mesi del prossimo anno saranno tuttavia decisivi per completare un progetto e chi ha iniziato un lavoro a settembre in maniera precaria ora sarà contento, per come stanno andando le cose. Se l’amore crea qualche dubbio, il lavoro andrà in maniera più fluida.











