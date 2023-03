Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo entrati nel vivo di questi nuovi transiti planetari che cominciano a dare più forza ai loro influssi: Saturno in Pesci su tutti. Vediamo come procede, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha la Luna nel segno e va meglio, il Capricorno ha Giove contrario

Sagittario, è una giornata migliore, con la Luna nel segno. Sai che la tua vita, da quando Saturno ha iniziato un transito particolare, si sta evolvendo e sta cambiando anche senza il tuo apporto diretto. Quindi è il destino che ha tolto di mezzo un riferimento e potrebbe, in qualche modo, averti creato delle tensioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. È chiaro che, in questo periodo, nonostante tu sia una persona molto attiva e dinamica, hai bisogno di restare un po’ per conto tuo: per capire che cos’è successo, per riuscire anche ad andare avanti, in un momento in cui non basta solo la razionalità e la saggezza, per poter emergere.

Capricorno, Luna che toccherà presto il tuo segno e riuscirà a risolvere piccoli problemi. L’Oroscopo di Paolo Fox però ti anticipa che, attorno al 22 di questo mese, dovrai affrontare un momento un po’ pesante: ci saranno delle novità da maggio, ma questo Giove contrario potrebbe procurarti noie, sovrattasse, magari solo per sbadataggine, oppure qualche scontro con nemici neanche troppo reali.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario avrebbe bisogno di più ordine, i Pesci possono realizzare tanto

Acquario, in questa giornata puoi contare su una buona lucidità mentale, anche se resta un po’ di distrazione. Ordine e disciplina sarebbero utili, ma è difficile imporle a un segno zodiacale che considera il caos quasi un’ispirazione creativa, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, ci vuole coerenza e nella seconda parte del mese, pazienza.

Pesci, questo cielo impone un cambiamento positivo. Se siete single, l’Oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di sfruttare questi giorni per allacciare amicizie amorose, per cercare di dimenticare insoddisfazioni ma, soprattutto, Saturno è nel segno: se tenete i piedi per terra, potreste presto ritenervi soddisfatti di quello che state facendo e riuscirete anche a vedere i primi risultati. Cambiamenti in corso, forse anche da imporre agli altri.











