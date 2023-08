Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 agosto 2023/ Amore ottimo per il Sagittario e cielo super per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: amore top e lavoro flop per il Sagittario, il Capricorno ha un cielo eccezionale

Sagittario, approfitta di questa bella situazione astrologica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se per troppi anni sei rimasto vittima di una relazione ambigua o poco creativa, adesso non solo c’è il desiderio di ribellarsi, ma anche di vivere emozioni sincere. Grande cielo per chi vuole sposarsi o convivere, mentre per il lavoro sei in attesa di novità: probabilmente, se fai sempre le stesse cose ti annoi e, in vista del futuro, vorresti essere sorpreso da situazioni e persone gradevoli.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 agosto 2023/ La Bilancia ha bisogno di confidarsi e lo Scorpione si annoia

Capricorno, bello questo cielo perché addirittura le giornate di giovedì e venerdì portano consensi. Questo è una situazione astrologica super, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: Mercurio, Marte, Giove, Saturno e Urano tutti dalla tua parte e, dal 23 anche il Sole! Da un punto di vista tecnico, le stelle sono con te, poi è chiaro che ognuno fa quello che vuole. Quelli che hanno lavorato per anni a un progetto ora mettono a frutto grandi novità e anche i giovani che magari hanno vissuto un momento di stop possono ripartire. È tempo anche, per chi lavora in famiglia, di recuperare un lavoro importante e per chi è senza occupazione, di trovare qualcosa di buono.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 agosto 2023/ Per Toro e Cancro le finanze sono un po' critiche

Oroscopo Paolo Fox, l’Acquario deve chiarire il suo percorso, i Pesci attendono “il cadavere del nemico sulla riva del fiume”

Acquario, cerca di capire quale sia la strada giusta da seguire in questi giorni, perché ti piace tutto e niente. A volte sei contento di fare una cosa e altre volte pensi di sprecare letteralmente tempo. Ancora oggi l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova un po’ preoccupato: questioni di casa e di famiglia? Non è indispensabile cambiare partner, con queste stelle: c’è chi troverà nuovi stimoli nella coppia, se ancora funziona, altrimenti basta solo divertirsi un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 agosto 2023/ Il Sagittario si gode la festa che invece non ispira l'Acquario

Pesci, questo è un momento di tensione. Delle garanzie ci sono, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, e forse hai già un’attività o forse delle conferme per un progetto o un programma, però dovrai fare delle richieste e forse parlare con delle persone che non ti capiscono. Tu hai una grande qualità: aspetti al varco chi è tuo nemico, perché siccome sai di avere ragione, lasci fare e poi, tra qualche mese, ti prenderai una bella soddisfazione e dirai: “Ve l’avevo detto che facendo così si sbagliava!”. Comunque, questo cielo permette di prendere decisioni importanti entro la fine di settembre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA