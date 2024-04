Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 aprile 2024/ Un cielo più semplice per il Capricorno e super Luna per il Leone

È una buona ripartenza, questa seconda metà del mese, per molti che hanno vissuto un prima parte un po’ pesante, come il Capricorno. I segni di fuoco al momento sono sempre super favoriti, tuttavia l’Ariete deve contenere un po’ l’enorme energia di cui beneficia. La Luna oggi si trova nel segno del Leone.

Toro, dopo un mese di marzo che ha fatto emergere situazioni che già non funzionavano più l’anno scorso, adesso devi cercare di evitare di polemizzare. Se hai una tua attività, stai pensando di apportare dei cambiamenti decisivi, forse entro la fine di maggio, per chiudere delle questioni che ormai pesano. Fino a mercoledì, cerca di mantenere la calma se devi confrontarti con qualcuno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, Marte opposto instilla nervosismo, ma è una situazione passeggera, in quanto si tratta di uno dei pianeti veloci. Non farti confondere dalle situazioni che vivi! Chi è in un’età matura, adesso ha una gran voglia di divertirsi, dopo tanto impegno profuso nella prima parte della vita, com’è tipico di questo segno. Sei un perfezionista, tuttavia devi mettere saggezza e cercare anche un compromesso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, la prima metà del mese è stata un po’ pesante, ma ora le cose cambiano: riavvicinamenti, piccole vittorie su un avversario e il periodo sarà molto fruttuoso man mano che andiamo avanti, verso la fine di aprile, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Ariete, sei invitato dalla Luna alla cautela, perché se sei troppo frettoloso, ti affanni e ti innervosisci. Se poi ci sono dei momenti in cui ti senti molto stanco e la forma ne risente è perché ti strapazzi troppo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il cielo è incredibile, con Venere, Mercurio e Sole attivi nel tuo segno, ma l’altra faccia della medaglia consiste nella troppa irruenza. Questo cielo è comunque funzionale a una ripresa anche fisica, sempre se ti riguardi.

Leone, oggi avrai la Luna nel segno e sia in questo martedì sia domani saranno favoriti i contatti e potrai vincere delle sfide. Stai già pensando alla seconda parte del 2024? Forse in famiglia c’è da discutere per qualche proprietà, soprattutto de, dall’anno scorso, con Giove dissonante, sono venute a mancare situazioni di riferimento. Oggi, in particolare, potresti avere buone idee, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, un cielo molto forte che potrebbe cambiarti la vita, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Potresti sentire una grande necessità di rinnovare amicizie, interessi e di mettere in gioco la tua creatività: gli artisti potrebbero avere un colpo di genio! In generale, questo è un oroscopo di apertura verso nuovi progetti e collaborazioni. Potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma!











