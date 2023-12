Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 dicembre 2023/ La Luna spinge all’azione l’Acquario, i Pesci devono risolvere

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è in attesa di Venere, il Capricorno è appassionato

Sagittario, se c’è una persona che desideri frequentare e chi ti interessa in amore, fatti notare, perché è partito il conto alla rovescia: Venere sarà nel tuo segno zodiacale, a partire dal 29 dicembre, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Abbiamo quindi molti giorni per arrivare all’appuntamento con l’amore e con la fine dell’anno pieni di passione, di desiderio e con la voglia di stare con chi conta, Successo per chi lavora con la creatività e con il pubblico.

Capricorno, questo cielo alimenta le passioni e tu sai benissimo che passione non fa solo rima con amore, ma anche con il lavoro. Un Capricorno che si appassiona a un lavoro o a un progetto, lavorerà mattina e sera, affinché si possa raggiungere un grande risultato, ma se questo impulso non c’è, non andrà avanti. In altre parole, e qui l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge in particolare ai genitori di un nativo del segno, evitate di imporre le cose, perché tanto farà sempre quello che vuole.

Acquario, stelle un po’ particolari, non così difficili da gestire, però, nell’ambito dei sentimenti, ogni tanto nasce qualche piccolo dubbio oppure lontananza: ci sono anche delle persone che si amano, ma per motivi di lavoro o personali si vedono un po’ meno. Questo weekend invita ad essere cauti, perché avremo la Luna nel segno che incita all’azione, ma può anche sollevare qualche polemica di troppo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, abbiamo Mercurio e Venere in aspetto buono, e questo significa che le idee ci sono, ma anche Sole e Marte in aspetto dissonante. Forse alcune situazioni di lavoro stanno creando qualche inconveniente e stanchezza nel fare sempre le solite cose. Due giornate particolari sono state quelle di lunedì 11 e martedì 12, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox: se in quei giorni c’è stato qualcosa di strano, un momento di grande disagio, è lì che bisogna intervenire, per cercare di sanare le cose. Quindi, chi ha discusso nell’ambito del lavoro sa che deve chiarire questioni professionali, mentre chi ha un dubbio d’amore dovrà cercare di gestirlo al meglio.

